Algunas de las exigencias se generaron por la Mesa de Seguridad y de Justicia, en voz de su coordinadora, Astrid González, quien señaló a principios de enero que las estrategias que está implementando la autoridad para combatir la violencia en la entidad no han tenido resultados positivos, pese a que se han dado golpes “muy fuertes” a las bandas delincuenciales.En la primera semana de este año se cometieron 57 homicidios en todo el estado de Chihuahua, lo que arrojó un promedio de 8 muertes violentas diarias, de acuerdo con datos estadísticos oficiales proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE). En Juárez, hasta ayer sumaban 76 asesinatos.Bajo este panorama Corral emprendió desde finales de diciembre un enfrentamiento con autoridades federales, tras la investigación judicial emprendida en contra del exgobernador César Duarte Jáquez y directivos del PRI nacional, por lo que actualmente mantiene una caravana con destino a la Ciudad de México con la que denuncia presunta corrupción política.En este contexto, el gobernador hoy hace la entrega oficial de su primer informe de gobierno al Congreso del Estado. En esta ocasión, este acto, que tradicionalmente se realizaba cada primero de octubre se llevará a cabo hoy.Esto debido a reformas aprobadas a las leyes estatales que obligan al mandatario a presentar su primer informe sobre el estado que guarde la administración pública en el inicio del período segundo ordinario del Congreso estatal, que en esta ocasión se estableció para este día.En octubre de 2017, cuando se cumplió un año de su arribo al poder, Corral realizó un evento en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, denominado “Balance del Primer Año Cambiando con justicia e inclusión”.En ese entonces, dijo que de enero a octubre se dedicó a “limpiar la casa y poner orden”. Se refirió a las acciones ejecutadas tras la investigación judicial emprendida en contra del exgobernador Duarte y funcionarios de la anterior administración estatal, así como por la presunta suspensión de recursos a la entidad. Lo que a la vuelta de unos meses algunos sectores le reclaman que el asunto se convierta en un asunto político.Esto debido a que se han exhibidos casos de presunta corrupción en algunas áreas de su administración, como en Salud, así como actos que ponen en entredicho su programa de austeridad en lo que no se procede o no se trasparentan acciones tras las revisiones supuestamente realizadas.En medio de la disputa con la Federación, se reveló que el Gobierno del Estado tramitó otro crédito por 2 mil millones de pesos.Información de la Secretaría de Hacienda estatal enviada a El Diario indica que el préstamo se pidió el pasado 5 de diciembre al Banco Interacciones, a un plazo de 11 meses –que constituye deuda de “corto plazo”– y con una tasa de 0.44 por ciento.La fecha del préstamo es anterior a la del convenio signado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, con el que, el 14 de diciembre, se pactaron recursos para diferentes programas, entre ellos uno de fortalecimiento financiero por 700 millones de pesos.Ese fondo, sin embargo, acusó el gobernador Javier Corral Jurado el lunes, fue retenido por el Gobierno federal en represalia por la investigación iniciada en Chihuahua contra el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.“Nosotros tenemos que recurrir en este tipo de cosas, a préstamos de corto plazo. El año pasado hicimos lo mismo, de hecho tenemos que pensar ya en este momento en recurrir a un corto plazo ya de 10, 12 meses, más allá, porque no vamos a poder, tenemos compromisos, por ejemplo todos los proveedores están pendientes de pago”, dijo Corral.Al endeudamiento a corto plazo se recurrió en tanto Hacienda estatal mantuvo aplazada la reestructura de la deuda pública de 20 mil 404.8 millones –distribuidos en 10 créditos contraídos en la anterior administración– aprobada por el Congreso en septiembre pasado.Al refinanciamiento se le dio largas pese a que de acuerdo con el propio Gobierno del Estado, la falta de un reordenamiento de la deuda costaba 700 mil pesos diarios.La subasta de la reestructura estaba prevista para el pasado 29 de noviembre. Ésta se concretó la semana pasada.El evento de hoy será el cumplimiento del requisito legal de entregar al Congreso el informe del estado que guarda la administración pública.De acuerdo con Karina Velázquez, presidenta del Congreso, dentro del recinto parlamentario Corral únicamente hará entrega del documento, sin que haya intervenciones en la tribuna ni de legisladores ni del gobernador.La Constitución del Estado marca en su artículo 93, fracción XIX, que será cada año, al inicio del segundo período de sesiones del Congreso cuando el gobernador presente un informe de su administración, que abarcará de enero a diciembre.Después de la entrega del documento, en acto protocolario de inicio de sesiones, el Congreso tiene 30 días para la glosa del informe y citar a comparecencia a los funcionarios que considere necesarios.Hacia las 16:00 horas, el gobernador tiene programado un evento para dar a conocer el informe del primer año de gobierno ante la ciudadanía. (Con información de Itzel Ramírez / El Diario)

