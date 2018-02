Abogado del Estado amenaza a periodistas

Chihuahua— El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Maclovio Murillo Chávez, lanzó amenazas a los periodistas y medios de comunicación que efectúan críticas a la administración de Javier Corral Jurado, lo cual se evidenció en un audio difundido ayer en un portal informativo.“Mira cabrón, si yo fuera el pinche puto secretario de Gobierno ya te hubiera chingado, pero no soy”, le dice el abogado Maclovio Murillo Chávez a un periodista del portal La Opción de Chihuahua, presuntamente a Osbaldo Salvador Ang, director del sitio de noticias.En la conversación que el medio digital difundió, se advierte que el consejero le reclama la forma en que se ha expresado del gobernador Javier Corral, “te has empecinado... Oye, no mames, cómo te atreves a decirle que el paisa, que el paisanito, eso es una falta de respeto”.El material auditivo –que hicieron llegar a la redacción del sitio de noticias– contiene una grabación de 24 minutos, aunque sólo se reprodujo un extracto de un minuto, y en ese audio, Murillo Chávez amedrenta al periodista al decirle que si fuera el secretario de Gobierno no sólo se lo hubiera chingado, sino lo haría entender “por las buenas o por las malas”.—¿Qué harías si fueras secretario?—No, no me preguntes, pero yo sabría qué hacer (risas), es que, pendejo no soy, ¿verdad?—Pero el secretario no tiene poder...—Por eso, porque es pendejo. Pero yo sí sabría cómo hacer valer la charola, eh. Por las buenas o por las malas, yo sí la haría valer, pero no soy. Yo soy un venadito que habita en la serranía.Después, el consejero jurídico se refiere a las críticas que ha recibido la administración de Javier Corral por parte de los medios de comunicación, como El Diario de Chihuahua y El Diario de Juárez, a los que tilda de ‘pinches pasquineros enfermos’.De ahí que el abogado le espete al periodista: “Tú podrías ser chingón sin tener ningún problema, nada más que te has empecinado... ¿Cómo te atreves a estar diciendo que el paisa (a Javier Corral)? Y que paisanito y que la chingada, es una falta de respeto... Los parámetros internacionales de tolerancia los estás rebasando”.El periodista le contesta que Javier Corral usa la expresión “paisano” para dirigirse a los chihuahuenses, a lo que Murillo le dice: “No mames, tú lo estás haciendo con el afán de chingarnos”.La nota ha generado que varios medios no sólo de la localidad, sino de la capital del país también retomen el caso y cuestionen la calidad moral de un funcionario de ese nivel.“Lo único que puedo decir es que nunca se va emitir ninguna amenaza, como se dice ahí, pero si alguien se siente amenazado lo invitó a que haga su denuncia ante la autoridad y que demuestre que en esos audios realmente es mi voz porque parece ahí que fuera una imitación”, expresó Maclovio Murillo Chávez.Señaló que es parte de una campaña de lodo que están aventando contra la Operación Justicia para Chihuahua, ésto para ensuciar la imagen y demeritar el trabajo que se está haciendo.