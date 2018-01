Se pidió traslado por acuerdo con Navarrete Prida: Corral

Tras la exhibición del oficio donde Chihuahua solicitó el traslado del exsecretario del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal, el gobernador Javier Corral concedió que su gobierno sí inició ese trámite pero aseguró ya pidió que lo detengan para que sean los jueces quienes decidan si procede.Dijo que el documento se expidió para conocer la anuencia de cupo en el penal federal, luego de que el gobierno federal solicitara el traslado.El gobernador de Chihuahua aseguró que la solicitud se hizo a petición de Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, en la reunión sostenida el miércoles 24 de enero, en la que se acordó el inicio del trámite.“Derivado de los encuentros entre el fiscal General del Estado, el procurador General de la República y mi encuentro con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en la que me solicitó el cambio de traslado de Alejandro Gutiérrez del penal estatal al penal federal, la fiscalía de ejecución de penas y sentencias valoró iniciar un procedimiento, se inició con un oficio”, aseguró ayer el mandatario en el noticiero “Despierta”, con Carlos Loret de Mola.En esa entrevista, Corral afirmó que el oficio —enviado el 26 de enero por Jesús David Flores Carrete, titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Cautelares— se expidió para valorar la viabilidad del traslado de Gutiérrez al Cefereso 9, con sede en Ciudad Juárez.El gobernador detalló que el traslado estaba condicionada a que la Procuraduría General de la República (PGR) renunciara a la investigación sobre la tortura presuntamente cometida en contra de Gutiérrez durante su reclusión en el penal estatal de Chihuahua.“Ese traslado estaba y está condicionado, se lo dije a Navarrete Prida, a que decline la PGR la carpeta de investigación por esta treta que está armando la PGR sobre tortura a Alejandro Gutiérrez”, comentó el mandatario.“A mí me lo pidió directamente el secretario de Gobernación. De palabra en la conversación que yo tuve”, sentenció Corral Jurado.El viernes, Corral Jurado difundió el sus cuentas de redes sociales que el Gobierno federal, a través de la PGR, la Fepade y la Comisión Nacional de Seguridad estaban preparando una trampa para tener en su poder al detenido.Ayer por la mañana, minutos antes de la participación del gobernador en el noticiero de Televisa, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, indicó que el Gobierno del Estado de Chihuahua había iniciado la solicitud y, posteriormente, dado marcha atrás a la decisión.“Chihuahua primero solicita y luego recula”, mencionó Sales.“No se ha dado el traslado, efectivamente como señalas fue solicitado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, particularmente por el fiscal en Ejecución de Penas, Jesús Flores Carrete. No sabemos si en algún momento se concretará, si en algún momento será entregado por las autoridades del Gobierno de Chihuahua, pero efectivamente… quien solicita el traslado es el Gobierno del Estado de Chihua-hua”, recalcó el comisionado Nacional de Seguridad, también entrevistado en el noticiero de Loret de Mola.Sales indicó que en términos formales corresponde a un juez (el del proceso o uno de distrito), ordenar el traslado y que el gobierno chihuahuense de momento ha detenido los trámites.En la entrevista, Corral Jurado acusó a la PGR de estar “en componenda” con el abogado defensor de Gutiérrez Gutiérrez, detenido el pasado 20 de diciembre por una acusación en su contra de peculado agravado por el desvío de 250 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.Posterior a la entrevista de Corral, la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua reiteró a través de un comunicado que el gobierno local acordó el traslado de Gutiérrez con la administración federal.“El día miércoles 24 de enero de 2018, el Gobernador del Estado, Javier Corral, se reunió con el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. En dicha reunión el Secretario planteó la solicitud para que se autorizara el cambio de Centro de Reclusión de Alejandro Gutiérrez.“Con el objeto de lograr certeza, se acordó dar trámite a la solicitud del Secretario de Gobernación, por lo que el pasado viernes 26 de enero de 2018 se hizo la petición formal a través del Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, lo que debería ocurrir siempre y cuando la PGR declinara conforme a la ley, la investigación a la Fiscalía General del Estado para que se pudiera resolver en estricto apego a derecho”, asienta el comunicado.Después, afirma el boletín, se frenó la solicitud de traslado iniciada por el gobierno local por la “falta de voluntad para avanzar en los acuerdos políticos”.“… la PGR no resolvió en relación a la declinación de la carpeta que integra por el supuesto caso de tortura. Ante la falta de voluntad para avanzar en los acuerdos políticos, el día sábado 27 de enero se decidió no llevar a cabo el traslado ante la falta de garantías de la Federación en el cumplimiento de los temas que con apego a la ley se había comprometido”, asegura el boletín.El traslado de Gutiérrez a un penal federal, se informó, queda a decisión del Poder Judicial del Estado.

