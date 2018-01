Chihuahua— El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado falló en la tarea de acreditar ante el juez la legal detención de siete presuntos sicarios que fueron arrestados el pasado 24 de enero en Cuauhtémoc, provocando que se decretara la liberación del grupo, confirmaron fuentes en el interior de la dependencia.El día del arresto, el gobernador Javier Corral durante la rueda de prensa que ofreció junto con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en la Ciudad de México, destacó la captura de la banda en el marco del “ejemplar combate al crimen organizado” en el estado.“Esta madrugada se tuvieron resultados importantes con la detención de varios sicarios en la sierra”, subrayó.Se trata de un presunto grupo vinculado a un enfrentamiento con policías federales en Namiquipa, con saldo de un civil muerto, detenidos a bordo de vehículos con reporte de robo y en posesión de armas de alto poder.La Fiscalía optó por no consignarlos ante un Juez Federal.Fuentes de la dependencia encargadas de realizar las investigaciones confirmaron a El Diario que la falla radicó en la elaboración del parte policial, en el que, entre otras cosas, se dejó de lado la colaboración con la Policía Federal.Durante la audiencia de Control y Formulación de Cargos, el domingo 28 de enero, el Ministerio Público no pudo acreditar la legal detención ni la participación del grupo en el enfrentamiento, ya que no incluyó el parte de la Policía Federal en el que se daba cuenta del enfrentamiento.Los hombres identificados como Roberto L. H., Marco V. G., Sergio O. A., Jacobo V. R., Martín C. G., César N. S. y Jorge D. A., este último, agente activo de la Policía Municipal de Namiquipa, ni siquiera están sujetos a proceso en libertad. “No hay proceso en su contra”‘Detención fue legal’A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado demeritó ayer el criterio y la decisión del juez de Control, Alejandro Legarda Carreón, tras asegurar que la detención de los presuntos sicarios por parte de elementos de la Comisión de Seguridad Pública estuvo plenamente justificada y acreditada.Horas antes de ese comunicado, el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acusó ante El Diario que jueces están dejando ir a los delincuentes.“Están echando a perder nuestro trabajo, nosotros hacemos las detenciones, pero lamentablemente se da esta liberación. Estamos conmocionados, molestos, frustrados”, dijo.

