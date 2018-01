Chihuahua– Ante las denuncias de Gerardo Villegas, exdirector de Administración y Antonio Tarín, exintegrante del Comité de Adquisiciones, quienes acusaron al gobierno estatal por extorsionarlos a cambio de no fincarles más cargos; el gobernador Javier Corral “tronó” contra el periódico La Jornada que ayer dio a conocer esa información.De acuerdo con la publicación, los exdirectores de esas áreas en la Secretaría de Hacienda durante la pasada administración, denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) que han recibido presiones para declarar en contra del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez así como del ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones.El diario nacional “La Jornada” expuso que Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, procesados por el delito de peculado, interpusieron sus denuncias el pasado 26 de enero y pidieron al Ministerio Público Federal (MPF) que investigue la manera en que se han integrado las acusaciones, pues señalaron que el abogado Carlos Emmanuel Aguirre, defensor del exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, les ha exigido la entrega de 30 y 60 millones de pesos, respectivamente, que serían repartidos presuntamente entre Maclovio Murillo, asesor jurídico del gobierno de Chihuahua; César Augusto Peniche, fiscal general del estado, y el gobernador Javier Corral, para que no se les formulen nuevas acusaciones.La Jornada publicó que Antonio Tarín, refirió en su denuncia que Carlos Emmanuel Aguirre le ofreció a él y a otros internos “que declaremos contra César Duarte Jáquez, y que apoyemos a la Fiscalía declarando todas las cosas que se requieran para que puedan seguir integrando más carpetas de investigación, aun cuando no sean ciertos los hechos, según los escritos entregados en la Oficialía de Partes de la PGR.Hace referencia a que “en el caso de que tenga la disposición de declarar, opte por un procedimiento abreviado, donde seré sentenciado a ocho años de prisión, y que posteriormente se me otorgará un beneficio para que cumpla únicamente seis años de condena”.Todo esto es posible debido a la amistad estrecha que tiene con el consejero jurídico de Chihuahua, Maclovio Murillo, quien, a su vez, con el visto bueno del titular del Poder Ejecutivo estatal escoge a quienes pueden acudir a esta forma anticipada de terminación del proceso, así como a la pena que será impuesta, en complicidad con el Poder Judicial, e incluso la comodidad que quieres tener en prisión.Lo anterior “en el entendido de que, previo a cualquier arreglo jurídico, debo cubrir la cantidad de 30 millones de pesos que serán repartidos entre Maclovio Murillo, César Augusto Peniche Peniche, Carlos Aguirre y Javier Corral”.En ese contexto, en las denuncias se menciona que Jaime Herrera, el exsecretario de Hacienda, quien –de acuerdo con los escritos entregados a la PGR— era presuntamente el responsable de ordenar pagos indebidos a clientes de la Unión de Crédito Progreso (entidad de la que el exgobernador César Duarte es accionista), “es intocable por la FGE por contar con la protección de Maclovio y Javier Corral, debido al trato que le consiguió directamente Carlos (Emmanuel) Aguirre, por la amistad tan cercana que tiene con Maclovio”.Tarín García y Villegas Madriles refieren en sus denuncias que para presionarlos a aceptar la propuesta de Aguirre, los mantienen encerrados en celdas individuales, con una cámara que los vigila, aislados de los demás internos, en las que permanecen 23 horas al día, con una hora únicamente para salir al patio.Ambos exservidores públicos están acusados y sujetos a procesos penales por su presunta participación en el desvío de más de 250 millones de pesos.Tras referir que enfrenta cuatro procesos penales y que fue detenido sin que se le permitiera comparecer ante la Fiscalía para responder por los cargos antes de ser detenido, señala en su denuncia: “Al día de hoy he recibido nueve ofertas de Carlos Aguirre para declararme culpable y testificar contra César Duarte y su esposa Bertha Gómez. El último ofrecimiento es que yo acepte una pena de prisión de 16 años y declare contra Manlio Fabio Beltrones”.A partir de la publicación, el mandatario estatal acusó al periódico La Jornada de servir al Gobierno federal en la encomienda de manipular la información y publicar calumnias.Calificó de manejo pueril lo dado a conocer por el diario de circulación nacional, al darle voz a dos detenidos acusados de desviar recursos estatales.“No dudo que la PGR esté actuando... Hay un manejo inusual de la PGR y qué lástima”, subrayó Javier Corral, aunque de las acusaciones dijo no saber si era cierto que se realizaron.

