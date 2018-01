Chihuahua— A causa de la inseguridad en la Sierra Tarahumara, empresas constructoras optaron por no trabajar en esa región, lo cual provocó que se declararan desiertas seis de 10 licitaciones de obra a finales del año pasado, informó ayer el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Arturo Dávila Dozal.Señaló que se trataba de obras importantes como reparación de puentes, unidades del sector salud y otros rubros, con montos de 5 a 6 millones de pesos.El presidente de la CMIC dijo que es importante el monto de las obras que no se realizaron por falta de constructoras interesadas, ya que dimensiona el temor y la falta de garantías.Puntualizó que la declaración desierta de seis de 10 licitaciones les llamó la atención, toda vez que las constructoras lo que desean es trabajar, y en ese tenor se dieron a la tarea de investigar por qué y se enteraron de que hubo falta de participantes.Dávila Dozal agregó que fue por miedo, ya que la mayoría de las empresas conoce los sitios más conflictivos y eran licitaciones por esos rumbos, por lo que se propuso a las autoridades que en licitaciones posteriores se cambie el sistema para las obras en esa región, ya que son especiales y delicadas.Para el presidente de la CMIC, lo mejor sería hacer la invitación directa a tres empresas que verdaderamente están acostumbradas a trabajar en esas zonas y saben cómo moverse.“Si para algunas empresas es complicado trabajar en la Sierra, hay otras que no porque saben la manera de cómo hacerlo”, mencionó el empresario.De esa forma, agregó, se evita cancelar las pocas o muchas obras en la Tarahumara y facilitar que se hagan en tiempo y forma.En tanto, el secretario general del Consejo Directivo Nacional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, destacó que hay plazas muy difíciles en el país en materia de inseguridad, pero entre los constructores hace falta la cultura de la denuncia.Precisó que no manejan una estadística sobre los delitos sufridos, ya que a pesar de que muchos socios son afectados, no lo denuncian por miedo o por represalias.Ramírez manifestó que hay cautela entre los constructores, aunque sí hay inseguridad en el gremio y eso ha hecho que a los industriales les cueste un poco más trabajar, dado que cada vez son más costosos los seguros de maquinaria y equipo que se tiene en las obras.Asimismo se requiere invertir en vigilancia con más personal y cámaras, lo que va haciendo más costosa la operación.El directivo refirió que la inseguridad es cada vez un mayor reclamo de muchas partes del país, por lo que algo se tiene que hacer junto con la autoridad.Planteó que se deben mejorar los mecanismos de denuncia para que la gente se sienta más segura y pueda trabajar mejor.

