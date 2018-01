Chihuahua— El diputado federal Alejandro Domínguez, presentará hoy su registro como precandidato a la presidencia municipal de Chihuahua, luego de que Patricio Martínez García declinara a participar en la contienda.“El partido me ha dado oportunidades y en otras ocasiones me las ha negado y siempre hemos sido críticos de sus decisiones”, afirmó Alejandro Domínguez.El 19 de enero el senador Patricio Martínez García presentó su registro como precandidato, mismo día en que Alejandro Domínguez aceptó que las condiciones en el partido no lo favorecieron, pero que apoyaría la decisión.Ocho días, después, Patricio Martínez hizo oficial su declinación y Alejandro Domínguez anunció que se registrará para la contienda electoral.Estará acompañado por José Reyes Baeza Terrazas, quien se registrará como aspirante al Senado de la República.“Si resulto ser el candidato, la ley establece que me tengo que separar de mi cargo por lo menos 60 días antes de las elecciones, por lo que estamos en tiempo de hacerlo”, mencionó Domínguez.Por su parte, Patricio Martínez, confirmó ayer por la tarde su declinación.“Viendo que ante la posibilidad de ser precandidato encuentro una serie de acciones con versiones de todo tipo, infundadas en gran parte, les aseguro que en esta posición en la que estoy es mucho más fácil y conveniente dar un paso atrás y “no pasó nada”, que seguir caminando y atropellando, haciendo la terminación de esto de una manera abrupta”, acotó.Dejó en claro que en ningún momento pidió la candidatura, ni hizo labor de promoción bajo ninguna de sus formas para ocupar una posición electoral en las próximas elecciones.Sin embargo dijo que atendió al llamado de su partido para realizar su prerregistro.“Atendiendo a una especial urgencia, que eran tiempos fatales, porque al día siguiente había que registrarse. Eso implicaba que después de entregar la documentación, habría un período de análisis y estudio, y quedaría, si fuera el caso, aceptada la posición de manera oficial de precandidato”, comentó.Desestimó las declaraciones y rumores que surgieron tras su declinación, y agradeció a su partido las oportunidades que le ha ofrecido.“No tengo ninguna diferencia, ni cosas que reclamarle al presidente de mi partido, él ha hecho lo posible en todos estos días que tiene como presidente y lo que está a su alcance para sacar adelante una situación muy cuesta arriba que tiene e PRI desde antes de las últimas elecciones estatales”, añadió.Posteriormente detalló que será más fácil retirarse de la contienda, por el clima enrarecido que se vive en el estado, no sólo político, sino social.“Prefiero dar un paso atrás en un ambiente enrarecido de división, de encono, de desacuerdos, y no estoy hablando de mi partido, estoy hablando de la gran comunidad chihuahuense. Alguien tiene que buscar conciliación”, puntualizó. (Con información de Francisco Córdova / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.