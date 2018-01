La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que auditará las comisiones oficiales realizadas por el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús Mesta Fitzmaurice, quien justificó con haber aportado ‘ideas brillantes’ sus gastos en viáticos.La revisión contempla estudiar la naturaleza y justificación de los gastos que a razón de viáticos hizo el funcionario estatal.La SFP dio a conocer que será a partir de mañana lunes cuando inicie la auditoría.“Para analizar, entre otros aspectos, si los viajes fueron debidamente justificados, si los gastos fueron realizados atendiendo a la normatividad aplicable y a las medidas de austeridad emitidas por el gobernador del estado y si existe o no un resultado específico de cada una de estas comisiones oficiales”, informó la dependencia, a solicitud de una postura sobre el caso.“Adicionalmente se analizan también las declaraciones del funcionario referido para revisar si contravienen lo dispuesto en los ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en particular en materia de transparencia”, precisó la Secretaría.Se revisará también, aseguró la dependencia, que las acciones de Mesta Fitzmaurice estén apegadas al Código de Ética que se encuentra en las oficinas públicas de todos los servidores del Gobierno del Estado.“… Código de Ética que rige el actuar de los servidores públicos del Gobierno de Estado”, manifestó la dependencia, encargada de fiscalizar la administración de los recursos.El principio décimo del Código de Ética establece el compromiso de los servidores públicos de manejar los recursos económicos y materiales con “responsabilidad, austeridad y honradez”.El viernes, El Diario publicó que Jesús Mesta Fitzmaurice era el funcionario del Gobierno del Estado con mayor gasto por viáticos en comisiones nacionales e internacionales.En las facturas entregadas como justificación de los gastos de recursos públicos, el subsecretario incluyó gastos por cenas privadas, transportes en días diferentes a los de la comisión, consumos de bebidas alcohólicas y hasta la renta de una película con cargo a la habitación, entre otros.Además, Mesta Fitzmaurice explicó que en los viajes realizados había aportado “ideas brillantes” en sus intervenciones.Se solicitó al área de Comunicación Social de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico una entrevista con la titular de la dependencia, Alejandra de la Vega, para conocer su opinión sobre el caso, sin embargo Claudia Vázquez, vocera, informó que la institución no abundaría al respecto. (Itzel Ramírez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.