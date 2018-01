Una mujer recibió una sentencia de 30 años de prisión por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario mueblero; la mujer fue su exempleada y lo amenazó con hacerle daño a su familia si no le entregaba medio millón de pesos, cien mil pesos por cada año de trabajo, y fue capturada cuando cobraba el primer pago.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado, informó que ayer un Tribunal Oral sentenció a Jessica Mariel Gallegos Álvarez, ahora de 26 años, por el delito de extorsión agravada, ilícito cometido en diciembre del 2015 en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.La mujer fue detenida en posesión de 100 mil pesos que recibió de su víctima.Gallegos Álvarez estaba acompañada de su madre de 47 años, a quien previamente le pidió que la llevara en un vehículo Corsa de color gris, ya que por un accidente que sufrió no podía manejarAl momento de su arresto aún tenía los teléfonos celulares con los cuales le llamaba a la víctima. Los números eran de las ciudades de Chihuahua y Guadalajara, arrojaron las investigaciones.Jessica Mariel Gallegos Álvarez había trabajado para el empresario mueblero durante cinco años, hasta que él descubrió que ella se había apropiado de varios teléfonos y la despidió por pérdida de confianza, indica el expediente.La exempleada fraguó su plan para sacarle dinero al empresario y aprovechó que tiempo atrás había sufrido el secuestro de uno de sus hermanos y utilizó ese argumento para amenazarlo de que "lo mismo le pasaría a sus hijos o a su familia si no entregaba la cantidad de 500 mil pesos”.Las extorsiones con mensaje de texto comenzaron en diciembre y debido a la gravedad de las amenazas, el empresario acudió a las autoridades de la Fiscalía General del Estado para recibir ayuda.Los agentes investigadores rastrearon los mensajes enviados de los diferentes números telefónicos y mediante un protocolo especial para estos casos, a fin de tener autorización y mediante sistema de localización GPS, ubicaron la señal en el centro de Nuevo Casas Grandes, justo en el domicilio de la presunta.Jessica Mariel Gallegos Álvarez realizó los últimos mensajes al empresario mueblero y lo citó un domingo en la pizzería La Sierra, en la avenida Benito Juárez y Del Prado de la zona centro, a fin de que le entregara el medio millón de pesos, que ella consideró que le debía por cada año de trabajo.La mujer se presentó acompañada de su madre, quien conducía, y la presunta extorsionadora entró sola al negocio de comida y luego salió con una bolsa de cartoncillo que contenía otro envoltorio con el dinero de la extorsión.Los agentes investigadores comenzaron la persecución del vehículo donde viajaban ambas mujeres y las detuvieron en la avenida Constitución cuando se dirigían a su domicilio.Jessica Mariel Gallegos Álvarez confesó que su madre no sabía nada de ese caso y que la extorsión la realizó como una forma de venganza contra su expatrón por haberla despedido.Las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Norte, fueron suficientes para que un Tribunal Oral la encontrara culpable y fijara la sentencia a compurgar en el Cereso Estatal, dijo Ruvalcaba Valadez.(Con información de Víctor Hugo Valdovinos)

