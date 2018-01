Con 'selfies' en informes justifica 70 mil pesos al mes

Chihuahua, Chih– El Congreso del Estado, erogó 835 mil 200 pesos en el 2017 por pago de servicios externos a favor de Edgar Olivas Mariñelarena, titular en Chihuahua de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), y quien justificó sus actividades en el Poder Legislativo con informes plagados de “selfies” que en su mayoría corresponden a eventos de la asociación que agrupa a los ediles panistas que gobiernan ayuntamientos de la entidad.El contrato que mantuvo vigencia desde el primero de enero hasta el pasado 31 de diciembre del 2017 se firmó bajo el concepto de “Asesoría y capacitación en temas de administración pública municipal”, a cargo de Olivas y a cambio de una pago de 69 mil 600 pesos mensuales con recursos del presupuesto del Congreso.Para hacer válido el cobro por los servicios, se condicionó la entrega de un informe trimetral de parte del prestador, mismos que se encuentran en el área de Transparencia. En los cuatro informes de Olivas abundan fotografías para justificar la prestación del servicio entre ellas destacan la asistencia al informe del gobernador, Javier Corral Jurado, la inauguración de las oficinas de la ANAC y otra más en la que aparece con el hoy candidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya.Edgar Olivas Mariñelarena, conocido como “el abuelo” en los círculos del Partido Acción Nacional (PAN), fue subdirector de Turismo en la administración de Juan Blanco Zaldívar (2004-2007) y regidor del ayuntamiento durante la administración de Carlos Borruel Baquera, entre los años 2007-2010.El contrato que le fue asignado por el Congreso, fue el más elevado entre los gastos que se hicieron en materia de asesorías durante el 2017, año en que se contrataron a siete particulares. De acuerdo al legislador Miguel La Torre, integrante del comité de administración, el servicio se contrato a petición de los municipios con el afán de que se les asesorara en diversos temas como cuentas públicas, gestión de recursos federales, entre otros.“A los alcaldes que así lo solicitaron, se les canalizó servicios que brindó Edgar Olivas”, dijo y añadió que no existe una propuesta para la renovación, por lo que anticipó que no se le otorgará un nuevo contrato.Entrevistado ayer respecto a los servicios que ofreció, Olivas Mariñelarena detalló que que sus servicios de asesoría estuvieron enfocados en apoyar a los alcaldes en la gestión de recursos adicionales, así como en el tema de entrega-recepción de los ayuntamientos, cuando tomaron el cargo.Dijo que se trabajó con el alcalde independiente de Parral, Alfredo Lozoya, así como con los alcaldes de Nuevo Casas Grandes y Santa Bárbara, que pertenecen al partido Movimiento Ciudadano, incluso dijo que se brindaron asesorías a presidentes municipales de extracción priista, aunque el grueso de sus reportes se concentra en la ANAC.En el primer informe que comprende de enero a abril del 2017, Edgar Olivas Mariñelarena, destaca una reunión que sostuvo con Carlos Maldonado a quien define como una pieza clave en el hermanamiento de la capital del estado con la ciudad de Pueblo, Colorado, Estados Unidos.Además de una comitiva integrada por varios alcaldes de la entidad en la que presentaron una propuesta para la reducción del 50 por ciento al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) y sesiones ordinarias de la asociación de alcaldes albizaules.El segundo informe que incluye los meses de mayo a julio, presenta fotografías de la instalación de la coordinación estatal de síndicos y del comité estatal de la juventud de ANAC, además de una reunión de alcaldes del PAN, y una participación en el evento de la federación de chihuahuenses en Chicago, entre otros.Entre los meses de agosto, septiembre y octubre, menciona en su informe que asistió al Quinto Congreso de la ANAC, celebrado en Aguascalientes y la apertura de centros de bienestar infantil.En el último informe, en el que se muestran actividades de los meses octubre, noviembre y diciembre, se muestra la sexta sesión de la ANAC, la participación del comité ejecutivo nacional de este organismo en la Ciudad de México; la entrega de mobiliario y equipo a los centros de bienestar infantil y la entrega de regalos para posadas comunitarias en el municipio de Chihuahua.La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), se creó en 2004 y agrupa a los ediles pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN), este organismo fue presidido a nivel nacional por el ex alcalde Juan Blanco Zaldívar y actualmente la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, lo preside en su capítulo Chihuahua.

