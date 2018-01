El subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús Mesta Fitzmaurice, funcionario estatal que más gasta en viáticos, aseguró que en su papel de representante de Chihuahua, no puede andar con “pequeñeces” para limitar el uso de recursos públicos.“Estamos hablando de que somos la instancia que sale al mundo a promover a Chihuahua, a promover inversiones, a generar esos empleos que necesitamos en Chihuahua, no nos podemos poner con pequeñeces de que en la comida no se puede pedir vino, o no se puede pedir un tequila. Al secretario o al diplomático, ¿le voy a pedir que no pida vino?, pues no”, dijo Mesta.A pesar de ello, el servidor público refirió que en la totalidad de los gastos realizados por él en 56 viajes y de los que en la mayoría los justifica con haber aportado ‘ideas brillantes’, se ha apegado a los criterios de austeridad del Gobierno estatal.De acuerdo a las facturas entregadas por el funcionario, solamente en el viaje a París del 17 de junio se gastó más de 28 mil pesos en consumos de restaurantes.“Hay ocasiones en las que hay que atender visitas, en las que hay que hacer viajes de inversión donde hay que invertir alguna cantidad para poder tener los resultados que estamos teniendo, pero el compromiso con la austeridad lo estamos teniendo”, manifestó.Cuestionado sobre la justificación que hizo de sus viajes bajo el argumento de haber aportado “ideas brillantes”, el servidor público afirmó que eligió el término debido a la confidencialidad que le impide informar con qué empresas y qué proyectos ha gestionado.“En esas comisiones que he tenido… son citas con empresas que nos piden total confidencialidad por los proyectos que están realizando. Nos piden no revelar ni que nos juntamos con ellos… información que no se puede divulgar y que no se puede poner en los reportes de los viáticos”, argumentó.– ¿Y de ahí ideas brillantes?, se le preguntó.– Pues sí, contestó el subsecretario.“Fue un término que se utilizó precisamente para no divulgar la información que no se puede divulgar”, agregó Mesta Fitzmaurice.El subsecretario dijo que en muchas ocasiones excedió el monto autorizado de viáticos porque, debido a la austeridad, no son suficientes para el desarrollo de sus funciones.Además, mencionó que producto de su trabajo al frente de la subsecretaría ha logrado concretar una inversión minera en la entidad.“Se crearon 2 mil empleos en el tema de una inversión minera… La verdad es que fue muy benéfica para esa zona. Unas personas que trabajan en una mina, y estamos hablando de los empleados operadores, pueden recibir hasta alrededor de 20, 25 mil pesos al mes”, mencionó.En tanto Claudia Vázquez, encargada del área de Comunicación Social, indicó que cada comisión del funcionario, el servidor público con más gastos por comisiones en todo el gobierno, ha rendido frutos.“Cada actividad la podemos sustentar con logros muy específicos”, dijo.La Secretaría de la Función Pública fue contactada para conocer una postura acerca del gasto del subsecretario, pero al cierre de la edición no hubo respuesta del personal de la dependencia. (Itzel Ramírez / El Diario)