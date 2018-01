Critican sectores deuda que enfrenta Chihuahua

La deuda pública que enfrenta Chihuahua pagadera hasta 2037 fue fuertemente criticada por sectores sociales que cuestionan el poco beneficio que ha tenido el endeudamiento para los chihuahuenses.“Que se esté pidiendo prestado para pagar la nómina es un signo de que la situación es demasiado grave, pues además se han cancelado programas sociales y educativos”, opinó el director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), Hernán Ortiz.Además de pedir prestado, los derroches de recursos que se han visto en algunos funcionarios estatales hablan de que no se está gastando el dinero que se pide a crédito de manera inteligente, anotó el activista.“Hemos llegado ya al límite, la cantidad que se paga en créditos es absurda”, agregó.Las opiniones de Ortiz surgen después de que se diera a conocer que la Secretaría de Hacienda estatal extendió hasta 2037 el plazo de vencimiento para pagar 20 mil millones de pesos de la deuda pública del estado.Hasta ayer, este dinero estaba contenido en 10 créditos con siete instituciones bancarias, de los cuales el más prolongado –obtenido en 2015 y con plazo de 20 años– vencía en 2035.La información refiere que los 20 mil millones se dividen en seis nuevos pasivos: uno con BBVA Bancomer, que asumió un crédito de 4 mil 905.1 millones de pesos; otro para Interacciones, por 7 mil millones de pesos; otro con Banco del Bajío, por mil millones de pesos; otro en Banorte, por 3 mil 240 millones; un quinto en Santander, por 2 mil millones, y uno más con Multiva, por 2 mil 79.2 millones de pesos.El dirigente de Cimap dijo que habrá que ver qué cantidad de esos préstamos se gastan funcionarios estatales en viáticos, como lo que sucede con el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús Mesta Fitzmaurice.“Las autoridades deben poner más atención de dónde obtienen lo que se gastan”, dijo.Y agregó que el Gobierno estatal no está solucionando los problemas de los chihuahuenses. “¿Cómo nos beneficia eso? ‘El (el funcionario) se está paseando. ¿Cuántos menores se pudieron beneficiar o cuántas becas se pudieron entregar con ese dinero, que no es poco?”.

