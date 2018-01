A través de su cuenta oficial de Facebook, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico dio “me gusta” a comentarios vertidos en la red social que insultan a reporteros, a propósito de la nota sobre el derroche de viáticos del subsecretario Jesús Mesta.“Como los ‘super reporteros’ no verifican cuantas veces salieron a atender a las ciudades olvidadas de Chihuahua de las administraciones pasadas. En 8 meses has hecho por ellos mas cosas que los últimos 12 años”, comentario del usuario Jacobo Mesta, obtuvo un “me gusta” de la página de la SIDE.“Estos gueyes creen que las cosas nacen y se arreglan desde los escritorios o tribunas. Nunca entenderán!”, publicó también quien se identifica como Jacobo Mesta, otro comentario que recibió el “me gusta” del perfil oficial de la SIDE.Claudia Vázquez, de Comunicación Social de la SIDE, dijo que los “likes” eran un error que no representaban la postura de la dependencia.“Fue un error muy grande y nosotros como Secretaría entendemos perfectamente la diferencia entre la parte personal y la parte de la institución. Es una chamaqueada bien grande de la persona que maneja Facebook, que no conoce estos temas, es una persona muy jovencita y en ningún momento de parte de la Secretaría… no hay ninguna política de agresión a los reporteros”, mencionó.La vocera dijo que la persona encargada de manejar la página de Facebook de la SIDE era Mónica Contreras, que aparece en el directorio del Gobierno del Estado como supervisora administrativa del Fideicomiso para el Fomento de las Actividades en el Estado de Chihuahua (Fideapech).Otro usuario, identificado como Jesús A. Mesta comentó: “Ladran Sancho, señal de que cabalgamos”, comentario que también fue del agrado del perfil de la SIDE.Pedro Torres, diputado de Morena, descalificó la postura vertida desde la cuenta oficial de la dependencia de gobierno.“Esto es un corolario de la relación que se ha dado entre el Gobierno del Estado y los medios de comunicación del Estado de Chihuahua, es una relación ríspida, nada institucional o pervirtiendo la institucionalidad que debe guardar el gobierno, finalmente si se están dirigiendo con palabras groseras a quien escribió la nota, creo que institucionalmente no debe ser apoyado eso, desde sus muros personales está muy bien, pero desde el Facebook de una página oficial no es correcto”, aseveró.Hacia las 15:00 horas, la SIDE retiró los “likes” a los comentarios, luego de que el subsecretario Jesús Mesta Fitzmaurice fuera cuestionado sobre su opinión al respecto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.