Reprochan derroche y exigen su renuncia

Legisladores reprocharon el derroche en viáticos por parte del subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús Mesta, mientras que organizaciones civiles exigen hasta su renuncia.Adriana Fuentes, diputada local del PRI, dijo que los gastos facturados por el funcionario contravienen con la austeridad promovida por el Gobierno del Estado.“En el Gobierno traen un presupuesto según ellos muy austero, sin embargo estamos viendo en los hechos que el presupuesto se lo gastan en viajes, fiestas, comidas, cocteles. Se dan una vida de lujo”, afirmó Fuentes, secretaria de Vinculación Empresarial y Emprendimiento en el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor.José Luis Rodríguez, líder de la organización Ciudadanos Vigilantes, pidió que Jesús Mesta renuncie. “Yo no pediría un alto al derroche, sino que renuncie”, aseveró Rodríguez.La legisladora Adriana Fuentes cuestionó también que Mesta Fitzmaurice haya consignado haber aportado “ideas brillantes” en los informes de comisión de los viajes.“Esto de las ideas brillantes es una burla, es una vergüenza que el subsecretario se quiera burlar de los chihuahuenses. Que me digan cuánto cuesta una idea brillante, porque para dar esas ideas hay muchísima gente que puede dar una idea realmente brillante que no cobra”, dijo la legisladora local.Fuentes se dijo sorprendida de que la titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, haya autorizado los informes y las facturas de los viáticos del funcionario, que cargaron al erario los costos de transportes fuera de las fechas de comisión, renta de una película con cargo a la habitación, consumos de bebidas alcohólicas, entre otros gastos.“Si se trata nada más de ir a pasearse no se vale y sobre todo que es gente que tiene sus recursos. No es posible que hasta estén poniendo una película como gastos, es el colmo, es una vergüenza”, afirmó.En el mismo sentido se pronunció el diputado Pedro Torres al poner en duda los alcances del acuerdo de austeridad y racionalidad del gasto público.“Las promesas de austeridad del gobierno que encabeza Javier Corral se quedan en eso, en palabras, la realidad es que no se refleja en el ejercicio del gasto y esto es un ejemplo claro de ello”, indicó Torres, legislador por Morena.Además, el diputado dijo que tener ideas brillantes es precisamente la labor de los servidores públicos, por lo que no vale esa explicación para justificar los gastos hechos por el subsecretario.José Luis Rodríguez, líder de la organización Ciudadanos Vigilantes, dijo que Mesta es una persona que aparenta lo que no es y lo que no tiene, lo que se evidencia en el mal dispendio de los recursos públicos a los que tiene acceso y la arrogancia con la que lo defiende.“Es un funcionario abusivo”, anotó el activista.El Diario documentó cómo Mesta Fitzmaurice ha gastado más de 360 mil pesos en 10 meses en renta de limosinas, bebidas alcohólicas, consumos en restaurantes y hasta películas con cargo a la habitación.Gobierno del Estado lo ha descrito como un funcionario que aporta “ideas brillantes” a la administración. Rodríguez aseguró que esta persona llegó al cargo por recomendación del gobernador Javier Corral.En cambio, sugirió, no está en la misma dinámica que la titular de la dependencia en el estado, Alejandra de la Vega quien, afirmó, paga de su bolsa el uso de guardaespaldas y hasta sus automóviles para trabajar.Mesta Fitzmaurice ha defendido los gastos en redes sociales, asegurando que los viajes que ha hecho han dejado inversiones de empresas extranjeras de más de 200 millones de pesos para Chihuahua.“Se impulsaron proyectos por 270 millones de dólares; Inversión de Mina San Julián 515 millones de dólares y 2 mil empleos; Inversión de Mina Los Gatos 316 millones de dólares; Apoyo a 390 MiPymes mineras; Proyectos de exploración 4 millones de dólares (sic)”, escribió en su cuenta personal.Y eso no es justificable, agregó el líder de Ciudadanos Vigilantes. “Si él quiere manejarse en esa dinámica, que se vaya a la Iniciativa Privada. (Itzel Ramírez / Javier Olmos / El Diario)