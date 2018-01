Chihuahua— El Estado incumple internamente aquello que demanda, expuso el exdirector de la Policía Cibernética, Víctor Manuel del Valle, a quien le adeudan 2 millones de pesos por salarios caídos.“El cumplimiento de la ley que pregona el Gobierno del Estado y que para ello hasta realiza caravanas, es sólo de los dientes para afuera, ya que al interior incumple con la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de reparar mi daño moral y patrimonial”, dijo ayer el exdirector de la Policía Cibernética estatal.Desesperado por tener prácticamente tres años sin poder trabajar, luego de ser blanco de difamaciones y exhibido públicamente por la Fiscalía General del Estado –en mayo de 2015– como autor de sobornos, dijo que el actual fiscal, César Augusto Peniche, se niega a pagar 2 millones de pesos de los 20 que le demandó a la institución por concepto de salarios caídos.Del Valle señaló que el fiscal está enojado porque recurrió a la demanda legal para proteger el tiempo de prescripción de su queja ante la CEDH, y a pesar de que el mismo juez y sus asesores, le aconsejan acordar el pago de los 2 millones de pesos, se niega sistemáticamente a ello.Afirmó que por mucho tiempo, hasta recibió amenazas de muerte desde la misma Fiscalía para que retirara la demanda, pero no accedió a eso.Se dijo desesperado porque al no poder trabajar y carecer de ingresos fijos, las deudas lo tienen en una situación económica muy complicada y hasta con riesgo de perder su casa.“Todo por defender a lo que por ley tengo derecho”, dijo.El exdirector de la Policía Cibernética mostró el oficio notificación recomendación 21/2016 emitida por la CEDH con fecha 13 de junio del 2016 bajo el oficio CHIH-JAO 330/2016 en donde se le indica a la autoridad que proceda en contra de los funcionarios de la Fiscalía que actuaron en contra de Del Valle, que haga rectificación de las notas periodísticas y se reponga el daño moral y patrimonial.Planteó que las dos primeras partes se cumplieron a medias, pues quienes lo acusaban ya no están en la dependencia y la rectificación de las notas incriminatorias fue mínima comparada con la magnitud de la agresión de que fue objeto.

