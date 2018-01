Puede Gobierno replicar, pero no descalificar: Derechos Humanos

Chihuahua— El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, dijo que el Estado puede recurrir a su derecho de réplica cuando considere necesario precisar información, pero sin descalificar a los medios de comunicación.Esto después de que el Gobierno del Estado emitió un comunicado oficial para cuestionar el uso de la palabra “pacto” en un titular de los periódicos El Diario de Chihua-hua y Juárez.“Es falso y tendencioso por parte de Diario de Chihuahua y Diario de Juárez, difundir a sus lectores la idea de que se pactó entre los gobiernos del Estado y la Federación en torno a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado sobre el caso de peculado agravado por 250 millones de pesos”, indicó un boletín de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno.Al respecto, Armendáriz dijo que en la actual administración estatal se ha recurrido a criticar a los medios sin aportar datos o información para sustentar sus expresiones.Gabriel Sosa Plata, especialista en medios de comunicación, dijo que los periodistas deben continuar con su función de informar, a pesar de la reacción que en el Gobierno pueda generar lo difundido.“El medio y los periodistas deben seguir haciendo su trabajo, aunque le sea incómodo al Gobierno, esa es su función y siempre apegada a la ética y al interés general”, aseguró.El también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana agregó que en caso de detectar información falsa, el Ejecutivo cuenta con la prerrogativa del derecho de réplica.El analista político Javier Valero señaló que Corral incurre en lo que tanto critica al descalificar a los medios de comunicación que a través de un trabajo periodístico cuestionan su administración.Expuso que la reacción del mandatario estatal sólo es muestra de su intolerancia.Refirió que se ha vuelto una conducta característica del gobernador ante publicaciones que considera afectan la imagen de su gobierno, alegando golpeteo político o que es víctima de descalificaciones, pero es él quien hace lo que crítica y no aporta datos.Para Alejandro Domínguez Domínguez, legislador federal del PRI por Chihuahua, la actitud de Corral Jurado de desprestigiar a los medios locales no es más que seguir tratando de generar un encono social.El también integrante de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados llamó a los medios que se sientan agraviados, física o verbalmente, a presentar una queja en el Congreso de la Unión.“Ya son muchos los llamados que hace el gobernador hacia los medios, de que son corruptos, vendidos y les ha hecho muchos señalamientos. Lamentablemente no veo ninguna denuncia ante la Fiscalía Especializada o ante la Comisión del Congreso, y creo que los medios deben dar ese paso para dar el seguimiento”, afirmó. (O. Chávez, I. Ramírez, J. Armendáriz)

