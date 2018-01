Exhibe Tribunal pifia de MP en caso de homicidio

Un Tribunal de Control ordenó la libertad de Jesús Armando Murillo Salinas, detenido como sospechoso de un asesinato ocurrido a principios de esta semana en la colonia Tierra Nueva, al considerar que el Ministerio Público (MP) formuló cargos legales de forma incorrecta.Pero antes de que Murillo fuera puesto en libertad, el MP obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio y la cumplimentó en las instalaciones del Cereso 3 de Ciudad Juárez.El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba, informó que después de la resolución judicial se ejecutó la orden de captura.Ayer después de las 10 de la mañana Murillo Salinas fue trasladado a la octava sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce, para que una agente del MP adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida pusiera a consideración del Tribunal la forma en que fue detenido y solicitara que declarara legal la aprehensión.La fiscal expuso que la noche del pasado martes 22 se recibió una llamada al 911 en la que se reportaba una riña en el cruce de las calles Puerto de Cádiz y Puerto Principio de la colonia Tierra Nueva y los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) respondieron a la queja a las 22:40 horas.Al arribar los municipales observaron que una mujer estaba golpeando a Murillo Salinas, apodado “El Loco”, por lo que preguntaron qué ocurría y la mujer respondió que él había matado a su hijo y lo tenía enterrado en un domicilio de la calle Puerto Principio.El padre de la persona que fue asesinada, identificado como Sergio Armando Salcedo Hernández, también indicó que él se había subido a una azotea cercana a la vivienda de Murillo Salinas porque creían que su hijo estaba con vida y desde ahí pudo ver el cuerpo enterrado en una fosa cubierto con una cobija y varios bloques.Por lo que los uniformados procedieron a la detención de Murillo, indicó la representante social.El abogado defensor del acusado le señaló al juez que las circunstancias de tiempo y lugar no estaban precisas en la exposición de la fiscal pues en una parte del relato indicó que a las 23:30 horas se pidió el apoyo a la Policía y que los agentes llegaron a las 22:40 horas.Al pronunciarse sobre la detención, el juez dijo que “El Loco” sí fue asegurado dentro del término de la flagrancia. También expresó que parecía ilógica parte de la narración pero consideró que es común que los policías cometan errores de este tipo en los partes informativos para luego remarcar que en lo medular no había diferencia, pues –como dijo la fiscal– Murillo tenía tierra y sangre en el pantalón que vestía el día del arresto también llevaba unas tijeras y unos guantes grises y fue señalado por dos personas como el homicida.Al declararse legal la detención, la audiencia avanzó a la formulación de cargos. En esa etapa la fiscal acusó a Murillo Salinas únicamente de haber ocultado el cadáver de Sergio Armando Salinas Hernández alias “Keko”, en el patio trasero de su casa entre las 23:30 horas del domingo pasado y las 22:30 del día siguiente.La representante social dijo que la víctima murió debido a un traumatismo craneoencefálico ocasionado con un objeto duro. Pero especificó que “El Loco” sólo participó en enterrar de forma clandestina el cuerpo.Después la agente del MP pidió la prisión preventiva argumentando que de ser encontrado culpable “El Loco” podría recibir una pena de hasta 3 años y no tendría derecho a recibir el beneficio de la libertad condicional e indicó que él representa un riesgo para los padres de la víctima.La defensa refutó lo anterior al señalar que se trata de un ilícito menor que sí alcanza beneficios en sentencia aunado a que Murillo tiene un trabajo honesto como peluquero así como dependientes económicos.Al final el juez señaló “lamentablemente la Fiscalía no formuló bien su petición de prisión preventiva, formuló sólo por inhumación. No está legalmente pedida ni fundamentada la petición de prisión preventiva” y enseguida ordenó que Murillo quedara en libertad.Como medidas cautelares el juez le impuso a Murillo la prohibición de salir de la localidad, y a petición de la defensa también le ordenó que no se acerque ni se comunique con los padres de la víctima.Sin embargo, como se le abrió una segunda causa penal por los mismos hechos, esta vez por homicidio, el hombre sí quedó detenido dado que la acusación requiere prisión preventiva.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para la próxima semana.El fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que en la audiencia se controla de legal la detención por el delito inhumación clandestina y se imponen medidas cautelares que no son la prisión preventiva.“Por cuanto al delito de homicidio -que no hay flagrancia- se solicitó orden de aprehensión la cual ya se ejecutó, pero aclaramos que la persona nunca estuvo en libertad”, aseguró.“No hubo liberación, fueron dos delitos diferentes, el flagrante fue por inhumación clandestina que fue por el que se realizó el traslado. En la audiencia se controla de legal la detención y se imponen medidas cautelares que no son la prisión preventiva”, agregó el abogado.