Cambia estado espectaculares de Duarte

Chihuahua— El Gobierno del Estado decidió cambiar por completo el sentido de los espectaculares en los que se había colocado la imagen del exgobernador César Duarte, señalándolo como prófugo.En su lugar fueron colocadas imágenes relacionadas con el próximo Informe de Gobierno de Javier Corral, que se realizará el primero de febrero.Respecto a si el retiro de la imagen de Duarte se debió al amparo que concedió un juez de Distrito a la defensa del exmandatario, debido a que se violenta la presunción de inocencia, el consejero jurídico del Estado, Maclovio Murillo, dijo que no había recibido la notificación, pero que en un caso como éste no existe el mismo contexto para alegar que se está violentando la presunción de inocencia, ya que es de conocimiento popular.Ayer a las 10 de la mañana inició la colocación de los dos nuevos espectaculares en la avenida Ocampo con vista hacia la avenida Teófilo Borunda, en los que se pueden ver dos imágenes que hacen mención del Informe.Previamente el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, dio a conocer que en los espectaculares habría un mensaje diferente al anterior, ya que sería más claro y directo, y que los anteriores tenían un diseño que no estaba autorizado.Murillo expuso que no hay una afectación a Duarte, ya que incluso la Interpol colocó la fotografía del exgobernador públicamente.Mencionó que las autoridades pueden boletinar a un prófugo u ofrecer recompensas para ayudar en su localización.

