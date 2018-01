Jesús Mesta Fitzmaurice es el funcionario de Gobierno del Estado con más erogaciones por viáticos, incluso por encima del gobernador.Como justificación al gasto que asciende a más de 360 mil pesos en 10 meses, el servidor ha declarado que ha aportado “ideas brillantes” en sus viajes, se establece en los informes de comisión.De acuerdo con las facturas, de las que en la mayoría no comprueba los consumos, el funcionario ha gastado dinero público en renta de limosinas, bebidas alcohólicas, consumos en restaurantes por más de 7 mil pesos, películas con cargo a la habitación y hasta pases de espectáculos.Especificamente, han sido 22 los viajes en los que el funcionario manifestó haber contribuido con “ideas brillantes”, según informó a la titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, quien autorizó los informes de comisión.Los traslados nacionales e internacionales han significado también “avances hacia un mejor Chihuahua” y “brindar certeza jurídica en el Estado”, según se aprecia en los informes y facturas de viajes.De acuerdo con los informes y facturas suman 56 viajes hechos por Mesta Fitzmaurice, subsecretario de Desarrollo e Innovación económica, de febrero a noviembre de 2017, con un gasto de más de 360 mil pesos de dinero público.Una revisión a las facturas entregadas por el subsecretario arroja que por ejemplo del 17 al 24 de julio de 2017, Mesta facturó 58 mil 319 pesos en un viaje realizado a París, Francia, con motivo de una visita al Airshow 2017.En el informe de la comisión, el servidor público estableció un gasto por 28 mil 829 pesos en restaurantes y por 27 mil 224 pesos de hospedaje, mismos que justificó con haber contribuido con “ideas brillantes”.La información muestra además que, de acuerdo con las facturas entregadas y autorizadas, el funcionario estatal rebasó en prácticamente todos sus viajes el monto autorizado para el desarrollo de las comisiones.Del 4 al 8 de marzo, Mesta Fitzmaurice viajó a Toronto, Canadá, para asistir al Congreso de Explotación Minera PDAC, para lo que se le asignó un presupuesto de 34 mil 219 pesos. Sin embargo, los gastos del subsecretario excedieron el monto en 3 mil 458 pesos.En ese viaje, Jesús Mesta facturó a nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua el pago de 20 dólares canadienses de una película solicitada con cargo a su habitación en el hotel Westin Harbour Castle.En el viaje el funcionario aprovechó para acudir al evento The Ambassador Private Event, cuyo costo de entrada fue de mil 620 pesos, de nuevo, pagados con dinero del erario; para llegar a la cena, Mesta Fitzmaurice pagó 972 pesos (60 dólares canadienses) por la renta de una limosina.El mismo día de la cena privada, Mesta pagó más de 2 mil 400 pesos en un restaurante por el consumo de 15 alitas, pasta, hamburguesa, dip de cangrejo y langosta, sopa, dos refrescos y un jugo de tomate.Violan acuerdo de austeridadEl 21 de enero de 2017 el Gobierno del Estado de Chihuahua publicó en el Periódico Oficial un acuerdo que obligaba a todos los funcionarios públicos estatales a adoptar medidas de austeridad y racionalidad en el uso de recursos públicos.“Se suprimen los gastos de representación y el pago de notas de consumo de restaurantes. De manera excepcional se cubrirán aquellos que autoricen la o el titular de la Dependencia y/o Entidad en conjunto con la Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda”, indica el artículo 12 del mencionado acuerdo.En el texto también se establece una reducción del 30 por ciento en gastos de viajes y comisiones oficiales, además de la plena justificación del gasto, todo enfocado a reducir las erogaciones de dinero público.A pesar de las medidas de austeridad exigidas por el mismo Gobierno, Mesta Fitzmaurice facturó siempre a nombre del Estado consumos que excedieron en 22 ocasiones el monto autorizado para el desarrollo de la comisión, de acuerdo con una revisión realizada por El Diario a cada uno de los viajes realizados por el funcionario entre el 16 de febrero y el 14 de noviembre del año pasado.Incluso familia alcanzarecursos del erarioEn un viaje de Chihuahua a Ciudad Juárez el 12 de mayo, el subsecretario facturó un consumo en Carl´s Jr por 597 pesos, a cuenta de cuatro combos de hamburguesa, unos nuggets de pollo en forma de estrella y unas papas con chilli. En esa comisión estuvo acompañado de su familia, como lo presumió el funcionario en redes sociales.Pocos días después, el 15 de mayo, Mesta acudió a Odessa, Nuevo México, para “hacer relaciones entre empresas locales”. En esa comisión el subsecretario facturó gastos por 16 mil 237 pesos que incluyeron el pago de analgésicos, un bálsamo para labios y dos chocolates. Los viáticos también incluyeron el pago de un consumo en el restaurante Red Oak Kitchen por 129 dólares a razón de tres copas de Merlot y dos cocteles de pepino y vodka.En un viaje exprés a Guanajuato, el 31 de mayo del año pasado, los gastos facturados por el subsecretario incluyeron el pago de 104 pesos por la compra de un discount pass de Aeroméxico, un sistema de cupones de descuento para eventos, restaurantes, tiendas, entre otros.Las facturas incluyen también gastos por el uso del servicio Uber, aunque con destinos o fechas que no coinciden con las comisiones de Mesta.Por ejemplo, en la comprobación de gastos de un viaje realizado a la Ciudad de México del 8 al 9 de junio, el subsecretario incluyó el pago de un Uber por 150 pesos con fecha 2 de junio y con origen en San Francisco Country Club en Chihuahua. La factura fue incluida y aceptada como gasto de viáticos.De acuerdo con información de las obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo, Mesta Fitzmaurice, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, es el funcionario del gobierno estatal que más ha gastado recursos públicos, superando al gobernador Javier Corral y a la titular de la SIDE, Alejandra de la Vega.Además de las “ideas brillantes” y de exceder los montos autorizados, otra constante en los viajes del subsecretario fue la falta de comprobación de consumos y propinas, pues hasta en 27 ocasiones la SIDE autorizó la utilización del fondo fijo de la caja para pagar montos no comprobados, generalmente por cantidades de 500 pesos.Ello a pesar de que el artículo 17 del acuerdo de austeridad, de número 001/2017, establece la obligación de comprobar el 100 por ciento de los viáticos.Para conocer la postura del subsecretario se le buscó a través de su oficina, sin embargo en dos ocasiones se informó que la extensión que aparece en el Directorio del Gobierno no correspondía a la del funcionario y otras ocasiones no se obtuvo respuesta. (Itzel Ramírez/ El Diario)

