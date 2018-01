Extraditan a chihuahuense acusado de homicidio

Nuevo Casas Grandes— El exempleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que presuntamente asesinó a cuchilladas y degolló a un alto ejecutivo de la empresa hace seis años, finalmente fue capturado en Estados Unidos y extraditado a México.Al hombre ya se le formularon cargos por el delito de homicidio calificado ayer en Nuevo Casas Grandes.Moisés Trevizo Gámez, de 42 años, era empleado de la CFE aunque se encontraba de descanso cuando en marzo del 2012 ingresó a las oficinas de la paraestatal en busca de Luis Gabriel Casillas Flores, quien era uno de los jefes de departamento dentro de la empresa.Moisés Trevizo había estado “cazando” a la víctima, pues estuvo llamando a las oficinas hasta que le confirmaron que el ejecutivo había llegado.El guardia de seguridad vio entrar a Trevizo Gámez y fue ya después que se descubrió el homicidio, donde la víctima estaba tirada en un charco de sangre, revelándose mediante video en la oficina, que el hoy aprehendido lo había atacado con un cuchillo, persiguiéndolo hasta herirlo y asesinarlo de varias cuchilladas.Tras el acto, el presunto había huido de la región y no se supo de su paradero hasta esta semana cuando fue detenido en Estados Unidos y deportado para ser entregado a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) en el puente internacional Lerdo-Stanton en Ciudad Juárez.Posteriormente las instancias de la PGR entregaron a Moisés Trevizo Gámez a la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo recibido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del Distrito Galeana, que en base a la orden de aprehensión por la causa penal 42/2012 por homicidio calificado, lo trasladaron a Nuevo Casas Grandes para ser ingresado al penal del Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso 5).Se informó que ayer en la mañana se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y el juez determinó dejar al presunto en prisión preventiva, quedando programada para la próxima semana la audiencia de vinculación.De acuerdo con archivos migratorios, el 2 abril de 2012 a Trevizo Gámez se le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos durante un mes, pero el hombre nunca salió del país después de la fecha pactada.Las autoridades no volvieron a saber de él hasta el 14 de noviembre de 2017, cuando oficiales de la Policía de Roswell, Nuevo México, y otras agencias federales le entregaron una orden de presentación ante un juez de inmigración.Un día después, la Procuraduría General de la República (PGR) le notificó a Servicio de Deportaciones (ERO) que Trevizo era buscado en México por un cargo de homicidio.Pero no fue hasta el 17 de enero de este año, cuando un juez de inmigración ordenó que el hombre fuera extraditado a su país y entregado a las autoridades correspondientes. (Con información de El Diario de El Paso)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.