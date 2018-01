Chihuahua— Al rendir su informe anual de actividades ante el Congreso del Estado y representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, señaló que existen policías municipales en varias zonas de la entidad, específicamente en la Sierra, donde son verdaderos aliados del crimen organizado.En entrevista refirió que existen municipios donde el Estado ha asumido el mando policial, pero consideró que debe darse de igual forma en zonas colindantes con Sonora y Sinaloa. “Hay un número importante de corporaciones donde se necesita el saneamiento y que exista un seguimiento”.Al hacer uso de tribuna del legislativo, Armendáriz conminó a los diputados a realizar políticas públicas dirigidas precisamente a erradicar la infiltración de la seguridad pública y no sólo combatir la inseguridad y problema de adicciones con armas y estrategia de policías.Se trató de un discurso similar al emitido el año pasado en su informe, reconoció el propio ombudsman estatal. Se necesita ahora abrir un nuevo frente que permita un combate más efectivo a las causas, a la adicción, no únicamente con perspectiva de seguridad, si no de salud y desarrollo social, manifestó.Por otro lado dio a conocer cifras en materia de tramites de la CEDH, como las mil 2018 quejas registradas en 2017, de las cuales el 42 por ciento logró una mediación, y se emitieron 70 recomendaciones a varios entes públicos.“El gran reto es lograr el cambio de paradigmas, avanzar en la implementación de los derechos, con inclusión. El próximo reto es la igualdad de inclusión, para alcanzar un Chihuahua que no discrimina”, añadió Armendáriz.En su mensaje a los diputados, indicó que el año pasado fueron atendidas 286 mil 894 personas, en diferentes eventos como conferencias, cursos, seminarios y programas de difusión.Respecto al problema de la desaparición forzada de personas, dijo que se han expresado a través de diversas recomendaciones, ya que se necesita una mayor participación social, transparencia, hacer pública la base de datos desagregándola por municipios y sexo, y la participación de las organizaciones de la sociedad civil.También subrayó la necesidad de que los presupuestos de egresos sean realizados con perspectiva de Derechos Humanos, reforzar los programas de prevención desde la educación básica y que el Sistema Integral de Protección a Periodistas pueda evolucionar de ser un acuerdo, a una ley que permita fortalecer la protección y defensa de este gremio.Condenó de igual forma que existan cerca de 50 municipios en la entidad que no tienen representante indígena en sus Ayuntamientos, lo cual contraviene disposiciones constitucionales.En representación del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, recibió el informe el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, quien destacó se trabajará de manera coordinada para salvaguardar los derechos humanos de los chihuahuenses, y conminó a la CEDH a seguir con su labor vigilante para que ninguna persona sea vulnerada.

