Chihuahua— En los últimos seis años se han recibido alrededor de 600 denuncias de personas desaparecidas en la Zona Occidente, compuesta por 20 municipios de la Sierra.Sólo en el último año se sumaron 100 reportes más, puntualizó el fiscal de esa región, Jesús Manuel Carrasco Chacón.La mayoría de esas desapariciones están ligadas al crimen organizado, de las cuales se han recuperado 60 restos humanos e identificado a 11 de ellos, dijo.“Los delincuentes hasta ‘cocinan’ los cuerpos de las víctimas, lo cual nos llevó a solicitar ayuda de peritos y antropólogos forenses argentinos para tratar de lograr la identificación de los restos”, manifestó el fiscal en conferencia de prensa.A pregunta expresa del número exacto de personas sin ser localizadas, respondió: “Podríamos hablar de 600 reportes, cuando nosotros tomamos la Fiscalía había cerca de 500 denuncias acumuladas en seis o siete años por desaparición de personas y en el último año se sumaron 100 más”.Al hablar de este fenómeno, Carrasco Chacón dijo que “es grave y preocupante, lo cual ha requerido la atención de la Fiscalía General del Estado, tan es así que habrá una nueva Fiscalía de Derechos Humanos para tener un mejor trabajo de investigación al respecto”.Consideró que esa problemática se manifiesta en la Zona Occidente derivada de la presencia de grupos del crimen organizado que adoptaron la práctica de deshacerse de sus rivales, de las personas que pertenecen a grupos contrarios o con quien tienen conflictos.“Hemos recuperado restos óseos expuestos al calor y químicos, por eso tuvieron que viajar hasta Argentina para ser procesados”, mencionó.Sobre las personas detenidas por estas desapariciones, dijo que han sido pocas, una en el 2017, aunque también han caído líderes criminales en Madera, así como la captura de Julio César Escárcega, alias “El Tigre”, quien heredó en el municipio de Cuauhtémoc el liderazgo de la organización criminal que encabezó “El Cabo”.Jesús Manuel Carrasco dio a conocer que de las 60 muestras de restos óseos que fueron recuperados en tres ranchos del municipio de Cuauhtémoc y Cusihuiriachi, una vez analizadas, se determinaron 22 perfiles genéticos a través de los cuales se logró identificar a 11 personas, quienes en vida no tenían una relación laboral estable.Sin embargo, faltan otras 11 muestras por cotejar con familiares que denunciaron personas desaparecidas con la misma metodología que ha trabajado el laboratorio de las antropólogas argentinas.Carrasco Chacón señaló que se han tomado más de 300 muestras de ADN; sin embargo, en los expedientes que se tienen, a muchos de ellos no ha sido posible localizar a quienes en su momento pusieron una denuncia por desaparición en los domicilios que proporcionaron, ni telefónicamente o por correo electrónico.De ahí la importancia que se difunda y que la sociedad ayude a localizar o informar a aquellas familias que tienen a una persona desaparecida, que retomen la comunicación con la Fiscalía Zona Occidente para poderles tomar las muestras de perfil genético.El fiscal destacó que si bien se debe supervisar la toma de muestras en familias que denunciaron en la Zona Occidente, no se puede descartar la posibilidad de que esos restos óseos pudieran pertenecer a personas que desaparecieron de otras partes del estado o el país.

