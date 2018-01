Arremete Estado contra El Diario por palabra en nota

El Gobierno del Estado emitió un comunicado oficial para cuestionar el uso de la palabra “pacto” en un titular de los periódicos El Diario de Chihuahua y Juárez.“Es falso y tendencioso por parte de Diario de Chihuahua y Diario de Juárez, difundir a sus lectores la idea de que se pactó entre los gobiernos del Estado y la Federación en torno a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado sobre el caso de peculado agravado por 250 millones de pesos”, indicó un boletín de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno.“La posición del Gobierno del Estado ha sido muy clara en ese sentido: que cada instancia actúe conforme a la ley, lo que no requiere algún tipo de acuerdo para repartirse competencias, como sugiere la nota y el encabezado de los periódicos: ‘Caso de desvío de recursos hacia el PRI. Pactan Estado y Federación”, agrega sin desmentir la información publicada sobre el acuerdo de ambas partes para compartir y delimitar la indagatoria por presuntos desvíos al PRI.No es la primera vez que el Gobierno estatal arremete contra El Diario.En abril de 2017, cuando este periódico reveló –con base a datos oficiales– que en la nómina estatal cobraban familiares de funcionarios, incluidos algunos del propio Corral, señaló que había “golpeteo” por parte del medio.Lo mismo hizo en mayo siguiente, cuando reviró a la difusión del gasto realizado en las audiencias públicas, reportaje elaborado con información entregada por dependencias estatales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.En diciembre, y luego de que los dos periódicos difundieron que había utilizado un avión oficial para viajar el fin de año a la ciudad de Mazatlán –donde tiene una propiedad–, también dijo que “la información relativa a que viajé a Mazatlán en alguna aeronave del Gobierno del Estado para mis vacaciones de diciembre pasado es falsa de principio a fin”.Lo anterior, aun cuando el viaje a Mazatlán –entre el 29 de diciembre de 2016 y el de enero de 2017– consta en los registros oficiales de la aeronave King Air, propiedad del Gobierno del Estado, y entregados a través de la petición de transparencia 111382017.Ahora lo hace por el uso de la palabra “pacto” en un titular publicado en la edición de ayer sobre la información derivada de la reunión entre el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, y el titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, Héctor Díaz-Santana Castaños.“Después de una reunión con el titular de la Fepade se precisó que Fepade sólo asumirá la investigación del delito electoral para atender el señalamiento del posible desvío de recursos para el apoyo de un partido político nacional”, informó a El Diario el fiscal estatal, César Augusto Peniche.“Lo investigado en Chihuahua, y los procesos que actualmente tramita la FGE, relacionados con el peculado agravado siguen su curso ante el fuero común”, agregó el funcionario.Por su parte, Díaz-Santana Castaños hizo declaraciones a los medios de comunicación al encontrarse en Oaxaca, en las cuales puntualizó que la Fepade seguirá los ilícitos en favor del partido político y para ello, se solicitó información contenida en las carpetas de investigación de la FGE en Chihuahua además de realizar sus propias indagatorias.El lunes, el titular de la la Fepade ofreció una rueda de prensa para advertir que atraerían el desvío de recursos del erario público de Chihuahua al PRI, ante lo que el gobernador Javier Corral como el fiscal Peniche reclamaron que el caso ya estaba judicializado en juzgados locales.“Usualmente primero se formula petición de informes y posteriormente se ejerce la facultad de atracción si es que fuere el caso. Aquí no hubo ese procedimiento previo”, dijo Peniche.“El caso CHIH evidencia hasta dónde será capaz de llegar el gobierno de @EPN para mantener el #PactoDeImpunidad; la pretensión de la @FEPADE_Mex de atraer los procesos judiciales vs corrupción de César Duarte sólo se podría lograr pisoteando la ley y en el cinismo total”, agregó Corral en su cuenta de la red social Twitter.La noche del lunes, informó Peniche, él y Díaz-Santana se reunieron en la capital del país y precisaron que el Gobierno chihuahuense continuaría con las indagatorias y penalizaciones por peculado agravado en torno a la administración de César Duarte, mientras que la Fepade se abocaría a lo concerniente al delito electoral.“Y lo que tanto el fiscal general como el gobernador del estado han ofrecido públicamente, en colaboración con esa instancia federal. Vamos a compartir todas las investigaciones y todos los expedientes y toda la información que nos soliciten”, agregó el comunicado de hoy.“El Gobierno del Estado reafirma esa disposición de colaboración y de disposición al diálogo, siempre en el marco de la transparencia y la legalidad, sin ningún tipo de concesiones, claudicaciones o pactos deshonrosos”, indicó el texto.

