La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó ayer la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua, en la que revocó los lineamientos para la paridad de género que emitió el Instituto Estatal Electoral (IEE) para la postulación de candidaturas en el proceso electoral local.Aunque los criterios fueron distintos a los que esgrimió el TEE, los magistrados resolvieron por mayoría de votos que no estaba justificada la aplicación de la regla de la alternancia en los bloques de competitividad para candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos en el proceso electoral local 2017–2018.“Del estudio que realiza la ponencia se llega a la misma conclusión del Tribunal de Chihuahua, en cuanto a que no hay razones suficientes que justifiquen la adopción de la regla de alternancia, sin embargo, esta decisión tiene como base una metodología y argumentos diferentes”, expuso el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, encargado del proyecto de sentencia.Explicó que se estima que fue impreciso que el Tribunal local se limitara a estudiar la validez de la medida a partir de su incidencia en la posibilidad de la reelección, porque a pesar de ser un punto relevante de la controversia es sólo uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta.“El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua parte o sostiene una premisa que es incorrecta, que la reelección está por encima de la paridad y en el proyecto se sostiene lo contrario”, agregó durante la sesión celebrada ayer.Además, porque la regla de alternancia planteada por el IEE no se justificaba porque la paridad de género ya estaba garantizada por el legislador en la normatividad electoral y por la medida especial de bloques en términos de competitividad garantizaba la postulación paritaria en los cargos de elección popular.También, agregó, porque la alternancia incidía de manera adicional en otros principios como la reelección y la autorregulación de los partidos políticos.En cuanto a la regla de alternancia y su impacto en la posibilidad de reelección, el Pleno estableció que no existe necesariamente una confrontación entre ambas, por lo que es necesario construir criterios para que éstos convivan.Consideró también que la reelección supone la posibilidad jurídica de que quien haya desempeñado un cargo de elección popular pueda contender nuevamente por ese mismo cargo al finalizar el periodo de su mandato, en la medida que cumpla con las condiciones y requisitos previstos para su ejercicio, en tanto que la postulación paritaria es uno de estos requisitos, previstos constitucionalmente.Al respecto, se subrayó que la regulación implementada por el Instituto local podría incluso, en circunstancias particulares, imposibilitar la reelección de las mujeres y, con ello, perjudicar a quienes se pretende garantizar el acceso a espacios públicos de deliberación y toma de decisiones.El caso radicado en el expediente SUP-JDC-1172/2017 y acumulados lo atrajo la Sala Superior del Tribunal Electoral por la relevancia del asunto y la sentencia se dictó después de un amplio debate entre los integrantes del Pleno, ya que la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso se opuso al proyecto por considerar que confirmaba el ‘statu quo’.

