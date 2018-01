Ciudad de México— El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, llevó a la Secretaría de Gobernación la exigencia de que se le entreguen 900 millones de pesos a su Administración, pero sólo recibió la promesa de iniciar el diálogo.Sin embargo, el mandatario estatal parecía conforme con el acuerdo, pues dejó las acusaciones a un lado y en tono conciliador celebró “el profesionalismo, la apertura y la seriedad” del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.El panista entró a la oficina del funcionario federal con dos exigencias: un efectivo proceso de extradición del ex gobernador César Duarte, con la solicitud de detención inmediata, engrosando las 10 órdenes de aprehensión que el Ministerio Público local entregó a la Procuraduría General de la República.Además del “cumplimiento en la transferencia de los recursos que han sido indebidamente retenidos al pueblo de Chihuahua”.Sin embargo, ya en la reunión pidió implementar una nueva estrategia contra el crimen organizado en la entidad, y fue la petición que tuvo más eco tuvo en Navarrete, pues le prometió acciones adicionales.Tras una hora diálogo, el cual calificaron ambos como franco y abierto, dieron un mensaje de cinco minutos, sin aceptar preguntas de los medios de comunicación.El funcionario federal se limitó a decir que el Gobierno “con sensibilidad” entiende los problemas que aquejan a Chihuahua.Sin embargo, no mencionó el tema de la extradición ni el adeudo de 900 millones.“El diálogo va avanzando, las garantías que estamos teniendo para que en el marco de la ley se cumpla la ley, seguimos platicando en ellas y tenemos un reto enfrente que es la seguridad en el estado, y que en breve, dentro de nuestras condiciones y facultades civiles, vamos a entrar juntos a procurar mejores niveles de seguridad en el estado”, apuntó.Enseguida pasó el micrófono a Corral por si quería aclarar algo de lo “entendido, comprendido y dialogado” en su oficina.El mandatario presumió que ambos tienen una relación de respeto y amistad desde hace años, por lo que respetan sus opiniones y no coincidencias.“Hemos iniciado un diálogo, espero que realmente encontremos las garantías como ha dicho Navarrete, que nos permita satisfacer las dos exigencias fundamentales de la caravana por la dignidad”, aseveró el panista.Mientras esto sucede, afirmó, la caravana que recorre algunos estados del país hasta llegar a la Ciudad de México no se detiene.De acuerdo con fuentes de ambos gobiernos, el compromiso es que Corral se siente con funcionarios de Hacienda y de la PGR para desglosar las peticiones, y analizar qué sí o no procede.“(El recibimiento de Navarrete) no hace más que ratificar que hemos venido aquí confiando en una interlocución seria y hemos encontrado la disposición de diálogo. Celebro que sea Navarrete el conducto para encontrar una solución a un problema que nosotros ni buscamos ni pedimos ni queríamos”, agregó.Las acusaciones que hace unos días lanzó al presidente Enrique Peña Nieto quedaron fuera de su discurso, incluso, no informó cómo se desarrollará el diálogo.Confió en que en los próximos días encuentren las condiciones para una solución integral al problema.

