Violan Gobiernos derechos de migrantes: organismo

Chihuahua— Autoridades del estado de Chihuahua presentaron de enero a noviembre del 2017 a 809 migrantes indocumentados al Instituto Nacional de Migración (INM), lo que derivó en la repatriación de 692 de ellos a sus países de origen, lo que se traduce en el 86 porciento.De acuerdo con el organismo Amnistía Internacional, los procedimientos no cumplen con los estándares de derecho internacional e ignoran una “crisis oculta de refugiados”, que huyen de la violencia de sus países.Ayer, AI presentó el informe “Ignoradas y sin protección: La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México”, mismo en el que afirman que “el gobierno mexicano incumple de manera habitual la obligación que le impone el derecho internacional de proteger a quienes necesitan protección internacional y viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement), pilar vinculante del derecho internacional, que prohíbe devolver a las personas a situaciones donde su vida esté amenazada”.Fue el pasado 25 de noviembre del año pasado, cuando se comenzaron a realizar redadas en la ciudad de Chihuahua, en los puntos de encuentro donde se reunían los migrantes a esperar el tren para llegar a la frontera, lo que varias asociaciones, la CEDH, y los propios viajeros consideraron como una persecución y criminalización.Varios de ellos, se han dispersado en distintos cruceros de la ciudad, donde se les puede ver, algunos hasta con niños, pidiendo dinero para continuar su viaje.Jorge Hugo Martínez, hondureño, señaló que tiene dos meses que entró al país, huyendo de la violencia de las pandillas, no obstante en México también rehuyen a la violencia del narcotráfico, por lo que señalan que su meta es cruzar la frontera.“La gente aquí es muy amable, pana. Lo que anda recio aquí es la mafia y es de lo que venimos huyendo. Allá lo ponen a trabajar a uno y en realidad no sostiene uno a su familia, que es lo único que quiere uno. Aquí a este crucero llegué ahorita de pasada, pero como miré carritos, dije: voy a pedir aquí para comer”, afirmó, y añadió que el trato por parte de la policía de Chihuahua, ha sido amable, sólo que no le han permitido la estancia en el puente.No obstante, según destaca AI, en su informe, las autoridades en 75 porciento de los casos, no informan a los migrantes sobre su derecho a pedir refugio o asilo a México y fueron deportadas.En este sentido, en el año 2016, México superó el número de deportaciones que Estados Unidos (sólo de mexicanos), en 2017, que ascendieron a 159 mil 872 de extranjeros en México, contra 151 mil 647 de mexicanos en el país vecino.

