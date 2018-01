Ordena juez federal quitar anuncios vs Duarte

Chihuahua– Por estimar que viola la presunción de inocencia y dignidad humana del exgobernador César Duarte Jáquez, un juez federal ordenó al Gobierno del Estado de Chihuahua retirar los anuncios espectaculares en los que exigen al presidente de la República Enrique Peña Nieto la extradición inmediata del exfuncionario, así como que se abstenga de publicar otros, como lo reclama el agraviado en una solicitud de amparo indirecto interpuesta por el exmandatario.Uno de los anuncios, de doble cara, empezó a ser exhibido la mañana del pasado 16 de enero, en el paso superior de la Avenida Ocampo y Teófilo Borunda Norte, unos de los puntos más transitados de la ciudad, el cual causó sorpresa entre los peatones y conductores.Las publicaciones mostraban el logotipo de la actual administración estatal, así como las leyendas “#JusticiaParaChihuahua”, “#UNIDOSconVALOR”, y “Exigimos al Gobierno de Peña Nieto la extradición inmediata de César Duarte”.Junto a las frases se exhibía una fotografía del exmandatario y sobre ésta la palabra “PROFUGO”, así como su nombre completo, y entre paréntesis el número de órdenes de aprehensión en su contra (10).Un día después, la mañana del 17 de enero, el espectacular fue retirado, causando extrañeza entre la población al desconocerse los motivos de su publicación y retiro en menos de 24 horas.Al respecto, el coordinador de Comunicación Social del Estado, Antonio Pinedo, comentó que los dos espectaculares en los que aparecía la fotografía de César Duarte y la leyenda “prófugo” habían sido retirados porque estaban mal elaborados y su diseño no había sido aprobado; al ser cuestionado en aquella ocasión si se afectó algún derecho legal del exgobernador, el funcionario no ofreció respuesta alguna.Posteriormente en entrevista, el 18 del presente mes y año, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció que serían colocados un total de 40 espectaculares en el estado, en los cuales se exigiría la extradición de César DuarteEn aquella ocasión el mandatario no expuso si las implicaciones legales que pudieran tener los espectaculares en el proceso contra César Duarte tuvieron alguna relación con su retiro en menos de un día.Ante el anuncio de Corral Jurado, el equipo legal de César Horacio Duarte Jáquez presentó el viernes 19 de enero una demanda de amparo indirecto en materia administrativa en el juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por actos fuera de juicio, específicamente por la orden de publicar en anuncios espectaculares sobre orden de extradición.El recurso número de expediente 101/2018, fue ingresado el pasado 22 de enero, el cual establece dentro de los actos reclamados que fueron violados los artículos constitucionales 1, 14, 16 y 20. La fecha de resolución inicial ocurrió el 23, en tanto que el sentido de ésta establece que fue admitida.La lista del acuerdo refiere que la demanda de amparo indirecto promovida por el quejoso César Horacio Duarte Jáquez, en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, había sido admitida, la cual señala las 9:01 horas del próximo 22 de febrero de 2018, para la celebración de la audiencia constitucional.La audiencia incidental está programada para su realización el día de mañana, a las 10:01 horas.El resolutivo del juez segundo de Distrito en Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, establece que en este caso las autoridades responsables están obligadas a retirar y abstenerse de publicar los anuncios espectaculares que reclama el quejoso en cumplimiento a la orden reclamada, ya que al difundir la información de éste se vulnera su presunción de inocencia y dignidad humana porque se busca exhibirlo ante la sociedad como el responsable de los delitos, sin un proceso penal previo.La demanda de amparo indirecto fue promovida por los abogados Ricardo Sánchez Reyes Retana, y Alonso Aguilar Zínser, en la cual aparece Corral Jurado como la autoridad responsable de supuestamente haber dado la orden a la Dirección de Comunicación Social para colocar los espectaculares, en la cual también reclaman la resolución de un procedimiento administrativo, luego de que el mandatario estatal anunciara que la publicación de los espectaculares formaría parte de la llamada “Caravana por la Dignidad”, e incluirían la leyenda “unidos con valor contra la corrupción”.Destaca que la resolución del juez federal es contraria a la emitida en otros procesos en los que se ha establecido que “en asuntos de interés público es menor la resistencia de los derechos de la personalidad en el caso de personas con proyección pública”, debido a que en figuras públicas no hay una vulnerabilidad de la presunción de inocencia, al verse expuesta a enjuiciamientos sociales y públicos que ponen en riesgo su honra, antes de un pronunciamiento judicial. (Redacción/ El Diario)

