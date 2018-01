Abren diálogo Corral y Federación

Cargando

Ciudad de México— Los gobiernos Federal y de Chihuahua acordaron iniciar negociaciones para resolver la exigencia de entregar 900 millones de pesos a la administración local, además de afinar un plan específico para atender el problema de inseguridad que impera en esa entidad.El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, se reunieron por más de una hora."El diálogo va avanzando, las garantías para que en el marco de la ley se cumpla la ley. Seguimos platicando, y tenemos un reto enfrente que es la seguridad en el estado, y que en breve, dentro de nuestras condiciones y facultades civiles, vamos a entrar juntos para procurar mejores niveles de seguridad en el estado", se limitó a decir el funcionario federal.Mientras que Corral afirmó que tuvieron una plática franca y abierta."Hemos iniciado un diálogo, espero que realmente encontremos las garantías como ha dicho Navarrete Prida, que nos permita satisfacer las dos exigencias fundamentales de la 'Caravana por la Dignidad', que mantendremos en sus objetivos en estos días, la caravana continúa", comentó el mandatario."Ello no será obstáculo para que continuemos dialogando, y encontremos las condiciones para satisfacer las dos demandas, asegurarnos de un efectivo proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con la solicitud de detención inmediata y engrosado con las 10 órdenes de aprehensión. Y también el cumplimiento en la transferencia de los recursos que han sido indebidamente retenidos".Ambas partes se reunirán en los siguientes días, por lo que mientras no se presente un acuerdo concreto, la caravana continúa.Corral confió en que Navarrete le ayude a resolver un problema que los chihuahuenses no pidieron ni querían.

