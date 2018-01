Amenazan de muerte a aspirante a candidatura independiente

Chihuahua— La aspirante a la candidatura para alcalde de Guachohi por la vía independiente, Magdaleno Rubio, denunció a través de sus redes sociales que ha sido amenazada de muerte en tres ocasiones para que no continúe con su aspiración.“No tengo miedo!!! las mujeres merecemos respeto y no ataques o denostación!. Amigos todos: ser mujer y aspirar a una candidatura independiente hoy en día es de alto riesgo... hago público, que me han amenazado de muerte 3 veces, al día de hoy, para no continuar en mi aspiración de candidata independiente por el municipio de Guachochi”, publicó en Facebook.Al respecto el Instituto Estatal Electoral (IEE), informó que recibieron la copia de una denuncia por parte de los representantes de la aspirante independiente, pero que para proceder, requieren el original firmado, a lo cual la parte denunciante se comprometió a entregárselo.Autoridades electorales explican que una vez que tengan la denuncia, se analizará a qué instancias se va a canalizar, conforme a los agravios planteados en el documento: “En caso de algún delito electoral, como la violencia política, se canaliza a la Fepade; en caso de las amenazas, se enviaría a la Fiscalía”.La aspirante independiente a un puesto de elección popular escribió que le queda claro que el pedir “piso parejo”, buscar la democracia, y tener participación en la política, incomoda mucho a viejos y nuevos actores de la región que ven en la política y el gobierno una forma de sobrevivir, enriquecerse, y acumular capitales, más no de servir al pueblo independientemente de su preferencia de partido o ideología.

