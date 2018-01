Ciudad de México— El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la atracción por parte de la Fepade de las investigaciones que realizó la Fiscalía de Chihuahua sobre el presunto desvío de dinero a campañas del PRI en la entidad busca evitar la impunidad.“La Fepade analizó esta circunstancia en libertad de facultades y decidió que procedía porque había posibilidad de delitos del orden federal abrir una carpeta de investigación y en consecuencia sí solicitarle al Gobierno de Chihuahua remitiera la investigación correspondiente al seno federal”, dijo en entrevista.“Para no generar impunidad con ello, al dejar una parte en Chihuahua y otra parte en la Federación, y romper lo que se llama la continencia de la causa, es tener todos los elementos y todos los datos para poder hacer justicia”.La Fepade atrajo las investigaciones que lleva a cabo Chihuahua por el presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en 2016, caso que tiene en la cárcel a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI nacional.Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía, justificó la atracción al argumentar que los hechos investigados tienen “conexidad” con otros que ya se indagaban a nivel federal y con la denuncia de partidos políticos.Sin embargo, para el gobernador Javier Corral, la dependencia busca obstaculizar la investigación.“No lo hizo de oficio (la atracción), lo hizo porque hay una denuncia de partidos políticos que la presentaron y, en ese sentido, con plena libertad, es un Fiscal que emanó del Senado, decidió tomar sus decisiones”, argumentó Navarrete.—Pero Chihuahua argumenta que con la atracción se busca un acto de impunidad y dar cerrojazo a la investigación, se le inquirió al funcionario en la sede de la dependencia, tras sostener reuniones con varios actores políticos.“Si (Chihuahua) tiene algún argumento jurídico lo puede hacer valer, si no lo hay pues desde luego tendrá que entregarse esa carpeta de investigación y hacer que las instituciones, en este caso esa Fiscalía autónoma funcione y le pueda dar resultados a los mexicanos”, respondió.El secretario reveló que ha sostenido conversaciones con Corral, con quien acordó reunirse en breve “en algún espacio de su marcha” para dialogar sobre el tema.“Y fuimos compañeros en Cámara y adversarios leales. No veo trasfondos electorales en este momento, veo asuntos jurídicos”.

