Chihuahua— La Secretaría de Hacienda estatal realizará mañana, jueves 25 de enero, la subasta de los 10 créditos bancarios por 20 mil 400 millones, con el objetivo de reestructurar la deuda pública a una menor tasa de interés y en el mismo plazo de pago en los que fueron contratados, informó el titular de la dependencia, Arturo Fuentes Vélez.“No se ampliarán plazos ni el monto de la deuda, de forma tal que no se aventará el problema más delante, sino que se buscan mejores condiciones financieras”, recalcó.El secretario informó que el objetivo es reestructurar los 10 créditos bancarios contratados con siete instituciones por 20 mil 400 millones de pesos, adquiridos entre el 2009 y 2016, y poder tener una menor tasa.Recordó que el financiamiento fue contratado a tasas distintas, dependiendo de la situación en ese momento y la misma urgencia del Gobierno del Estado de esos recursos. Eso llevó a conseguir créditos con tasas desde TIIE más 0.9 y hasta 2.5.Ahora al buscar una tasa menor respecto de la que se tiene en promedio, se puede ahorrar recursos en el capital e intereses, que es el servicio de la deuda.Insistió a pregunta expresa, que en que no se ampliarán el plazo ni el monto de la deuda, de forma tal que no se aventará el problema más delante, sino que se buscan mejores condiciones financiera.Fuentes informó que mañana a la una de la tarde se realizará el evento de subasta, que es la recepción de propuestas de las instituciones bancarias que deseen participar y se van a abrir los sobres en el orden en que se inscriban.Detalló que se hará una relación de las ofertas de los bancos para empezar a asignarlos a partir de la tasa más competitiva a la menor, hasta agotar el monto de los 20 mil 400 millones de pesos. Señaló que esperan que se coloquen todos ese mismo día.En torno a la modificación que hizo la calificadora Moodys sobre el proceso, dijo esperar que no tenga tanto impacto.Planteó que ese cambio es una consecuencia lógica al no confirmarse la participación de Banobras en la garantía del pago oportuno.Sin embargo, precisó que sólo existe la disminución en un escalón y en una de las dos calificadoras, ya que HR mantuvo su rango.Planteó que el que Moodys haya bajado un escalón, no es nada de qué preocuparse, “es una situación anticipada y esperada”, por lo que ahora espera que las instituciones que manifestaron su interés en el proceso y su intención de participar, no implique para ellos una mayor contratiempo que eso.Informó que se trata simplemente de un reflejo de la ausencia de una de las varias garantías que ya existen, recordando que las primeras son las mismas participaciones federales, en segundo lugar, existe una garantía de una reserva y, en tercero, hubiera venido la garantía de pago oportuno.El secretario recordó que el estado de Chihuahua tiene la segunda deuda más alta del país, hablando en términos de pasivo por habitante, solo superado por Quintana Roo.Se tiene la deuda pública más alta, cuando se ve en función del PIB Estatal y la tercera cuando se compara con el monto absoluto de otros estados.Finalmente indicó que esto quiere decir que ni siquiera Veracruz, con todo lo que se habla en los medios de esa entidad, tiene una deuda más alta de la que tiene Chihuahua, lo que refleja de qué tamaño es el problema.

