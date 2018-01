El nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, cuestionó ayer la caravana “por la dignidad” iniciada por el gobernador Javier Corral en demanda de la extradición del exgobernador César Duarte y del pago de convenios económicos firmados por la Federación.“En lo particular, pienso que un gobernante no necesita convocar a mítines o convocar a marchas cuando se es gobierno, cuando se tienen leyes, se tienen argumentos y cuando se tienen causas o no legítimas”, dijo en entrevista con Televisa.“Si la petición era que la PGR (Procuraduría General de la República) actuara con solicitudes de extradición, esto ya ocurrió; si el tema era un asunto de recursos económicos que teóricamente se le limitaron, esto no ocurrió así”, agregó el también exsecretario del Trabajo y Previsión Social.Sobre el paradero del todavía priista César Duarte, Navarrete Prida dijo que “el dato que a mí me han informado y que es lo único que yo tengo que saber” es que se le busca en varias ciudades de Estados Unidos.“Lo que hay que hacer es ir con procedimientos jurídicos, dar todas las garantías de un debido proceso y, del otro lado, también se señala que no sean linchamientos de carácter mediático político y con esas garantías enfrentar a la ley”, añadió.Sobre el incumplimiento de un convenio por 700 millones de pesos denunciado por Corral, Navarrete dijo justificar la negativa de la Secretaría de Hacienda a enviarlo, ya que se trata del mismo tipo de recursos ahora sujetos a investigación penal y por los que está preso el exdirigente nacional priista, Alejandro Gutiérrez.“Si tú pides que se te cumpla un convenio que tú mismo impugnaste, calificándolo de ilegal y no sólo eso, de delictivo, es muy difícil que un funcionario (el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher) quiera firmar el mismo convenio que tú estás señalando a ese funcionario de haber cometido delitos”, expresó.Cuestionado sobre el grupo de políticos y activistas que han acompañado a Corral, Navarrete Prida –que fue procurador estatal en el Estado de México– dijo que su opinión “personal” es que “las figuras que lo acompañaron se expresaron en torno a una serie de demandas político electorales, político sociales que van más allá del tema de Chihuahua”.Por algo, agregó el nuevo encargado de la política interior de México “se presentó la petición del gobernador ante un foro específico partidista”.Alternan funcionarios participaciónEl gobernador Javier Corral y funcionarios de su administración alternan su participación en la “Caravana Unidos con Valor contra la Corrupción” que se dirige a la Ciudad de México para exigir la extradición de César Duarte y la revisión del pacto fiscal tras la retención de recursos a Chihuahua por parte de la Federación.La marcha llegó ayer a Delicias procedente de Meoqui y va encabezada por Cinthia Chavira, esposa de Corral Jurado, además del coordinador del Gabinete, Gustavo Madero, así como funcionarios de Ciudad Juárez como Javier Meléndez Cardona, que pidió licencia sin goce de sueldo para participar durante tres días hábiles, dijo el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.Corral se separó de la marcha para viajar a la Ciudad de México y sostener reuniones con el titular de la PGR, Alfonso Navarrete Prida, en busca de que se integren las ordenes de aprehensión en la solicitud de extradición del exgobernador.A través de un comunicado, el mandatario indicó que su participación en la caravana no mermará en nada la capacidad de trabajo, ni los deberes y obligaciones que tiene como gobernador, pues afirmó que él asistirá los fines de semana o entre semana cuando haya actos ya previstos en plazas públicas.En la entidad, los integrantes de la caravana realizaron ayer una caminata desde El Vado de Meoqui, que culminó luego de casi 10 kilómetros de recorrido en la Plaza Carranza de Delicias.Ahí, la marcha fue encabezada por Madero, flanqueado por el presidente municipal de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, y el coordinador general de la Iniciativa Ahora, Emilio Álvarez Icaza, apoyados por el diputado coordinador de la fracción parlamentaria panista en el Congreso del Estado, Jesús Villarreal.En el Polideportivo de Delicias pernotaron y hoy se tiene contemplado continuar a Camargo y de ahí a Hidalgo del Parral, donde descansarán al final del día. Mañana tienen contemplado seguir a Jiménez y el jueves ingresar a Gómez Palacio, Durango, en su trayectoria al sur del país.