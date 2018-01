El Gobierno federal sorprendió ayer a la Fiscalía General del Estado con la noticia, anunciada en la Ciudad de México, de que atraería la investigación por la triangulación de recursos públicos y por la que está preso un exsecretario nacional del Partido Revolucionario Institucional.“La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que (…) ejerció su facultad de atracción sobre las investigaciones que realiza en el fuero común la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, relativas al desvío de recursos públicos en beneficio de un partido político nacional”, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado.“A partir de ahora, la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”, agregó el texto.La dependencia federal hizo el anuncio también a través de un mensaje a los medios de parte de su titular, el fiscal Héctor Díaz-Santana Castaños.Y ese posicionamiento, informó el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, fue el primero sobre el tema.“Hoy nos estamos enterando de la conferencia de prensa y vamos a esperar la comunicación oficial sobre la postura de la Fepade en relación a este caso”, dijo Peniche a El Diario.“Seremos muy cuidadosos de que no se trastoque la facultad de la Fiscalía General del Estado para investigar los delitos de corrupción y que en su caso la Fepade investigue los de naturaleza electoral”, agregó.Consultado sobre antecedentes de este procedimiento de atracción de la investigación por parte de la Federación, Peniche agregó que “no hubo por parte de la Fepade comunicación previa ni consulta sobre el particular”.También, dijo que “usualmente primero se formula petición de informes y posteriormente se ejerce la facultad de atracción si es que fuere el caso. Aquí no hubo ese procedimiento previo”.El procedimiento penal es parte de la denominada Operación Justicia para Chihuahua, con la que el Estado busca llevar ante el Poder Judicial al exgobernador priista César Duarte y por el que, desde el 20 de diciembre, está preso en Chihuahua el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.Excompañero del anterior presidente del CEN priista, Manlio Fabio Beltrones, Gutiérrez enfrenta cargos por la presunta triangulación de 246 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Hacienda al estado de Chihuahua y que habrían terminado en las campañas del tricolor en 2016.Ante pregunta expresa en entrevista en Radio Fórmula, Díaz-Santana también mencionó su intención que ya no investigue la Fiscalía de Chihuahua, sino que la Fepade siga con “el caso y otros que se nos puedan presentar para dar mayor certeza a los procesos”.En el mismo espacio, el funcionario federal agregó que la Fiscalía estatal tiene tres días, a partir de ayer, para responder a la solicitud de atracción, y que en caso de negativa la PGR podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quedarse con el expediente.La delegación Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR) se encontraba ayer a la espera de instrucciones de la Ciudad de México para solicitar a la Fiscalía del Estado el envío de las carpetas de investigación que ha integrado y donde involucran a Duarte y otros ex servidores públicos, así como exdirectivos del CEN del PRI, en el desvío de recursos públicos a favor de ese instituto político.A nivel local aún la dependencia federal no ha recibido instrucciones al respecto, sin embargo se espera que sea lo más pronto posible. (Sandra Rodríguez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.