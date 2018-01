Como acto de “cinismo total”, calificó ayer el gobernador Javier Corral Jurado la pretensión del Gobierno federal de atraer la investigación de desvío de recursos y por la que está preso en Chihuahua un alto ex dirigente nacional priista.“El caso CHIH evidencia hasta dónde será capaz de llegar el gobierno de @EPN para mantener el #PactoDeImpunidad”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.“La pretensión de la @FEPADE_Mex de atraer los procesos judiciales vs corrupción de César Duarte sólo se podría lograr pisoteando la ley y en el cinismo total”, agregó el comentario del Ejecutivo estatal.El anuncio fue posterior al hecho por el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana Castaños, de que esa dependencia federal “ejerció su facultad de atracción sobre las investigaciones que realiza en el fuero común la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, relativas al desvío de recursos públicos en beneficio de un partido político nacional”.A partir de ahora, agregó Díaz-Santana en un mensaje a los medios en la Ciudad de México, “la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”.Por este procedimiento penal, a la fecha, está preso en Chihuahua el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, como probable autor de la triangulación de 246 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Hacienda al estado de Chihuahua y que habrían terminado en las campañas del tricolor el año antepasado.En otra de sus publicaciones consideró que lo que debería hacer la Fepade es abrir una carpeta de investigación sobre el delito electoral, y llegar ahí hasta las últimas consecuencias.“¿Con qué fundamento quieren atraer un proceso ya judicializado por el delito de peculado agravado? #JusticiaParaChihuahua”, cuestionó el gobernador.Por su parte el coordinador del Gabinete Estatal, Gustavo Madero, declaró que preocupa que la Fepade atraiga el caso, ya que si bien está dentro de sus facultades, podría encapsular el asunto en contra de Duarte, lo que impida que haya justicia para los habitantes de Chihuahua.Indicó que la instancia federal tiene las facultades de atraer el caso y que el Estado debe atender esa disposición, pero lo que les preocupa es que con esto se afecte la exigencia de justicia para la entidad.“Nos preocupa es que quieran atraerlo para protegerlo y no para llegar hasta las últimas consecuencias, como el caso Javier Duarte o el de Roberto Borge, que son casos que se van a su mínima expresión y no se lleva a sus últimas consecuencias”, dijo.Enfatizó que incluso a pesar de las denuncias en su contra el PRI ni siquiera ha expulsado de sus filas a César Duarte.Calificó como un grave error si el objetivo es el de blindar a funcionarios que incurrieron en prácticas corruptas.Expuso que es positivo que el caso Chihuahua haya atraído la atención nacional, pero la Federación no ha actuado a pesar de tener los elementos.Recalcó que hasta el momento las autoridades incluso le ha dado avisos a Duarte de que van a actuar en su contra, a través de una rueda de prensa de la PGR.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.