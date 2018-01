Chihuahua– El gobernador del estado, Javier Corral, no se limitó a señalar a la administración de Enrique Peña Nieto como la responsable de usar los presupuestos para los estados a su conveniencia, ya que expuso que tanto en el gobierno de los panistas Vicente Fox y de Felipe Calderón se aplicó el pacto de impunidad para ocultar responsabilidades; en el segundo día de la Caravana por la Dignidad, Corral destacó que llama la atención el silencio que han guardado todos los actores políticos ante su reclamo de acabar con la corrupción.La segunda fecha de la caravana inició en las instalaciones del gimnasio Rodrigo M. Quevedo, en donde durmieron decenas de personas, pero el gobernador se quedó en su casa del Campanario para llegar por la mañana al gimnasio para el desayuno y colocarse al frente del contingente que marchó hasta la Plaza de Armas en el centro de la ciudad.En la céntrica plaza acompañaron a Javier Corral, además de los funcionarios estatales, la alcaldesa Maru Campos, diputados federales y líderes sociales.Ante decenas de personas, Corral expuso que la marcha no se detendrá hasta llegar a su objetivo, pero también tocará puntos en distintos lugares del país, como Nayarit, a donde presuntamente el exgobernador César Duarte, envió parte de activos estatales para su beneficio personal. Agregó que la exigencia principal es que sea extraditado Duarte, para lo que ya iniciaron pláticas informales con autoridades norteamericanas, pero no se dejará de recalcar que a Chihuahua se le deben depositar los 700 millones de pesos que se habían acordado desde diciembre.Añadió que su planteamiento es que se acabe con el pacto de corrupción que ha protegido a políticos que han abusado de sus cargos para enriquecerse. Indicó que esto ha sido con actores de distintos partidos, que se protegen entre ellos. Precisó que este pacto de corrupción se gestó desde la administración de Carlos Salinas hasta el actual gobierno federal, pasando también por Fox y Calderón.Recalcó que se ha hecho una medida común la de manejar a los estados mediante los presupuestos como parte del pacto de impunidad que busca erradicar. Cuestionó los motivos por los cuales otros gobernadores no se han expresado por esta situación.Corral informó que viajará a la Ciudad de México junto con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, para reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de asegurarse que en la solicitud de extradición de César Duarte se integren las 10 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador.Señaló que ya se ha hecho ese contacto y que incluso le fue informado que sí se pretende incorporar las 10 órdenes, más la del Fuero Federal por delitos electorales, pero que obviamente querían asegurarse de la formulación, y lo que ha dicho la PGR es que se está terminando el proceso de traducción de las últimas solicitudes.Dio a conocer también que se entabló contacto informal con autoridades de los Estados Unidos, tanto del Departamento de Justicia y también el Departamento de Estado, para hacerles ver la trascendencia de este caso, pero luego para señalarles que se tienen ubicadas propiedades y que Chihuahua debe ser en este caso, mano en la recuperación de estos activos.

