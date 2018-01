Choca camión contra el Ch-P

Cuauhtémoc— El choque de un autobús de pasajeros contra el tren de pasajeros Ch-P en el entronque con la vialidad Tecnológico, dejó ayer un saldo de ocho personas gravemente heridas, al parecer, el chofer del camión iba hablando por celular y no prestó atención al silbato de alerta.De acuerdo con el reporte policíaco, minutos antes de las 9 de la mañana se suscitó el accidente a la altura del kilómetro 493+600 del tramo ferroviario, cerca de la carretera que conecta a Cuauhtémoc con la colonia Álvaro Obregón.El autobús de la empresa “Transportes del Noroeste” con número económico 1023 y con placas 208HW9, quedó prácticamente partido a la mitad. El conductor y siete pasajeros resultaron lesionados.Se indicó que el ferrocarril con número GP38-2 número de máquina 2003, salió de la ciudad de Chihuahua y se dirigía hasta Los Mochis, Sinaloa. Mientras que en el autobús iban 10 personas, provenientes de la capital del estado con destino a Creel, del municipio de Bocoyna.Los pasajeros del camión que partió de la capital del estado con destino a las Barrancas del Cobre en el municipio de Urique, indicaron que sí se escuchó la alarma sonora del tren, sin embargo, el chofer iba hablando por celular y no se percató hasta que ya fue muy tarde.Al momento del impacto, la locomotora arrastró varios metros el camión, el cual recibió el impacto a la mitad de lo que era su estructura, por lo que policías, bomberos y paramédicos sacaron a los pasajeros de los fierros retorcidos y enseguida los trasladaron a diferentes hospitales.Según se informó, los afectados con heridas leves fueron: Cecilia Ramos Luna, de 32 años y originaria de Creel; Miriam Lozano Durán, de 35 y Alfonso Gómez González, de 25 años, ambos de la Ciudad de MéxicoMientras que a la Clínica 16 del IMSS fueron trasladados Martín C. Ch. de 48 años y quien es el chofer así como María Elena Pérez Banda, de 63 años y originaria de la ciudad de Chihuahua.En tanto que al Hospital Javier Ramírez Topete llevaron a Cristina Lozano González, de 18 años, y a la Clínica del ISSSTE a José L.E. de 59 años y María Paula de 59 años, ambos inconscientes.Las indagatorias del percance quedaron a cargo de la Fiscalía Zona Occidente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.