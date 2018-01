Chihuahua– Más de 50 policías estatales han sido cesados y algunos consignados en lo que va de la actual administración por presuntos actos de corrupción, informó el Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio AvendañoEl titular de la CES subrayó que es el camino que se tiene que seguir para ir ganando la confianza de la ciudadanía, “me preguntaban en alguna entrevista si esto no mermaba la confianza de la gente por la detención de policías y yo les decía, no al contrario, ustedes como ciudadanos saben muchas veces y nos acusan de corruptos si ven que no pasa nada, es una instrucción del gobernador Javier Corral proceder y seguir trabajando y depurar a los policías, es un mensaje que seguiremos mandando y es un tema que no vamos a cansarnos”, expresó.Al ser entrevistado en Palacio de Gobierno abundó, “Si tenemos que meter a 100 policías más nos da mucha pena pero lo vamos a hacer, no es grato pero ellos son los que están fallando, no las instituciones, en todos lados pasa en las empresas y en las corporaciones, por eso vamos a seguir depurando y haciendo pruebas de confianza”.-¿Desde que entró la actual administración cuántos policías estatales han sido cesados por actos presumibles de corrupción?-, se le preguntó.“Ya van más de 50 entre cesados y puestos a disposición por actos de corrupción, es un trabajo muy fuerte que nunca se había visto. Simplemente hay muchos otros temas en esta administración, por ejemplo llevamos más de 9 millones de pesos en efectivo decomisados y puestos a disposición. Eso no se veía, se pueden juntar varios años y administraciones anteriores y nunca se había puesto a disposición de dinero en efectivo, entonces creo que ahí se ve el trabajo.Han habido 26 líderes criminales detenidos, de los cuales 12 son de un cartel y 14 pertenecen a otro, el trabajo seguirá siendo frontal, seguirá siendo de esta manera, no hay otro camino, vamos a seguir trabajando y metiendo a policías a las cárceles si están infringiendo la ley”, señaló Aparicio.El titular de la Comisión Estatal de Seguridad pidió que los agentes que están del lado equivocado o siguiendo a la delincuencia entiendan los riesgos en que se meten.“No sólo a ellos y a sus familias sino a sus propios compañeros, porque yo te aseguro que si un delincuente ve a un policía que andan mal y va junto con él otro compañero no se va a tentar el corazón para darles un balazo.Imagínense qué grave que un policía esté inmiscuido con las bandas criminales, tiene el nombre de los compañeros, direcciones, es un tema muy grave que debemos seguir trabajando y combatiendo de manera frontal. Tengan la certeza que así va ser", dijo.Aparicio Avendaño destacó que este gobierno ha detenido a policías municipales, citando los casos de Buenaventura, Namiquipa, Chínipas, también en esta ciudad, incluso elementos de la Policía Federal, Policía Ministerial y hasta algunos mandos."Aquel policía que haga mal las cosas tarde que temprano lo vamos a detener y a poner a disposición, no vamos a permitir hechos ilícitos en la policía, por eso se les ha mejorado el sueldo, dotado de mejores uniformes, herramientas de trabajo, bonos para evitar los actos de corrupción", finalizó.