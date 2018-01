Chihuahua– Ante los últimos dos casos de policías relacionados con el crimen organizado, el presidente de Ficosec, Luis Valles dijo ayer que es bueno entrar a una depuración de los cuerpos de seguridad publica y que la certificación de éstos la haga la sociedad civil.Entrevistado vía telefónica en Hidalgo del Parral, indicó que sorprende el hecho de que se presenten casos de elementos que tienen un historial limpio y de pronto opten por colaborar con los delincuentes, sea porque le llegaron al precio o presiones de otro tipo.Como se sabe, el jueves se informó de un policía municipal de Chihuahua, fue identificado como Miguel V.S fue señalado como presunto integrante de una célula de sicarios por la Comisión Estatal de Seguridad, en tanto que el pasado viernes el subdirector de Seguridad Publica de Bachíniva, Jesús Hinojos fue detenido por portar armas de alto poder.Al respecto, el presidente de Ficosec, planteó la necesidad de reformar los controles de confiabilidad de los policías para prevenir la filtración de los grupos delictivos a las corporaciones de seguridad publica.Subrayó que es importante que la certificación de los elementos ya no lo hagan exclusivamente las autoridades, sino que se involucre a la sociedad civil como ya se hace en Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, y eso arroja buenos resultados.El presidente de Ficosec dijo que la filtración de las corporaciones por parte del crimen organizado puede generar un mayor problema social, por eso es necesario tenerlos bien identificados.Recalcó que se requiere certificar bien a los policías y fortalecer sus de sus capacidades, aunque dijo que no se puede dejar de lado el hecho de que aún certificados pueden optar por colaborar con la delincuencia.Luis Valles insistió que se debe ir por la depuración de las policías “hasta donde se pueda” e ir por la certificación ciudadana de los elementos.

