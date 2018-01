Con una bandera de México sostenida entre sus manos, el gobernador Javier Corral Jurado encabezó el arranque de la denominada “Caravana por la Dignidad de Chihuahua. Unidos con Valor”, donde anunció que su gobierno busca exhibir el uso discrecional de los fondos que controla Hacienda federal.Tras caminar junto con un contingente de unas 300 personas –entre funcionarios, empleados estatales y ciudadanos– desde la joroba del puente internacional Córdova-Américas hasta la Megabandera, el mandatario dijo que este movimiento es para lograr la extradición del exgobernador César Duarte y obtener los 900 millones de pesos retenidos.En el trayecto por la ciudad, Corral caminó llevando a sus costados al presidente municipal en funciones, Alejandro Loaeza, y al coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero.Al llegar a la Megabandera, Corral habló del presunto desvío de recursos públicos con fines electorales de Chihuahua hacia otras entidades y compartió un corrido que se le compuso a su movimiento, el cual bailó con su esposa Cinthya Chavira.Ahí dijo que “Chihuahua es hoy objeto de la atención nacional porque ha logrado… el modus operandi de la corrupción política, esa que le quita los recursos al pueblo. Sería ingenuo pensar, como no lo pensamos ni lo suponemos, que lo que hicieron en Chihuahua no lo hicieron en otros estados del país”, afirmó.“La diferencia es que nosotros sí lo estamos haciendo (investigar los desvíos) y jamás de los jamases vamos a intercambiar el combate a la corrupción por ninguna cantidad de recursos, así nos ofrecieran completo el presupuesto de Chihuahua”, aseveró el mandatario.Al concluir el evento de inicio de la caravana, en conferencia de prensa dijo que el Gobierno de Chihuahua solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información sobre los convenios para la entrega de recursos extraordinarios a los estados desde 2015.“Vamos a formular una solicitud de información a la SHCP para que se dé a conocer la manera en que se ha distribuido este fondo de saneamiento financiero, que se den a conocer todos y cada uno de los convenios que se firmaron en diciembre y enero, pero no sólo los del cierre 2017”, señaló.Agregó: “Nos interesa tener la información de los convenios para el cierre de diciembre de 2015 y los convenios extraordinarios de febrero de 2016 no solamente de Chihuahua, sino con los demás estados del país”.Uno de los objetivos de la caravana es obligar a Hacienda a que cumpla los convenios que firmó con Chihuahua en diciembre de 2017, para la transferencia de 780 millones de pesos, más otros 120 millones que se habían comprometido para enero de este año, para un total de 900 millones de pesos, se informó.Antes de llegar a la Megabandera, un grupo de simpatizantes y funcionarios del Gobierno del Estado colocó una manta sobre una malla ciclónica en puente, también conocido como Libre, donde piden a Estados Unidos la extradición de Duarte.“We urge the US Government to deport the fugitive Cesar Duarte (Urgimos al Gobierno norteamericano para que deporte al fugitivo César Duarte)”, se leía en la manta.De acuerdo con cálculos de agentes de la Policía Municipal, el gobernador dio inicio al recorrido con un contingente de 300 participantes, la mayoría de ellos funcionarios del Gobierno estatal y legisladores. Durante el trayecto, fueron sumándose más participantes hasta llegar, de acuerdo con agentes municipales, a mil asistentes al evento en la Megabandera.Al inicio del recorrido dos carriles del puente ‘Libre’ fueron obstruidos por una patrulla de la Policía Federal para permitir la concentración.Previo a la participación de Corral, Gustavo Madero afirmó que la caravana traía “la verdad” y buscaba la defensa de los intereses del pueblo de Chihuahua.Sobre el financiamiento del movimiento, Corral anunció que se abrieron cuatro cuentas para recibir los donativos de particulares que deseen cooperar con la causa, además de lo que destinará el Gobierno del Estado, sin precisar este monto.A través de Twitter, el gobernador difundió cuatro números de cuentas correspondientes a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua para recibir los donativos con el fin de sufragar los gastos de la caravana, programada para llegar el domingo 4 de febrero a la Ciudad de México.Las cuentas a nombre de Gobierno del Estado difundidas por Corral son Bancomer, O110598852; Santander, 6550629570; Banamex, O1080370640 y Banorte, OO266983912.En conferencia de prensa posterior a la concentración, Corral aseguró que la movilización es una de las mejores inversiones posibles de la entidad.“El Gobierno de Chihuahua en lo necesario dispondrá recursos para patrocinar la realización de la caravana. Estamos convencidos de que este movimiento y esta caravana es una de las mejores inversiones que podemos hacer en el combate a la corrupción, a la impunidad, y por supuesto para un nuevo federalismo tributario más justo, más equitativo con los estados”, dijo.Por ello, reiteró la invitación a sus simpatizantes para aportar dinero a esas cuentas y con ello solventar los gastos de la movilización.Después de la concentración, los funcionarios y ciudadanos subieron a dos autobuses rentados por el Estado, a vehículos y motocicletas, y se dirigió hacia la salida de Juárez rumbo a la ciudad de Chihuahua, a donde llegó por la noche y se espera que hoy a la 10:00 horas se lleve a cabo un evento en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, antes de continuar su trayecto.A la altura del kilómetro 30, el contingente hizo una parada para ser despedidos por un grupo de ciudadanos que ofreció discada, cervezas y refrescos a los integrantes de la movilización. (Itzel Ramírez / El Diario)