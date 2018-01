Al iniciar hoy el período de precampaña de los aspirantes de los partidos políticos a cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local 2017-2018, sólo el Revolucionario Institucional (PRI) tiene precandidatos registrados en la mayoría de las posiciones que serán votadas el 1 de julio.El resto de los partidos políticos en el estado analizaba anoche el escenario político para definir la posibilidad de conformar coaliciones, porque el plazo para entregar al Instituto Estatal Electoral (IEE) la solicitud de registro de los convenios vence hoy.Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había definiciones sobre las alianzas que al menos los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) pretenden realizar en el estado, por lo que no han emitido convocatorias.Tampoco hubo resolución en la coalición que buscan los de Morena, Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), así como la que negocian el PRI y Nueva Alianza (PNA).Mientras que del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se desconoce si ya emitió la convocatoria para elegir candidatos a los cargos de elección popular, porque supuestamente en estos comicios buscarán participar de manera independiente.De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el IEE, el período de precampaña para los precandidatos de los partidos será del 20 de enero al 11 de febrero, plazo en el que los precandidatos a una candidatura se pueden dirigir a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.El PRI terminó ayer el prerregistro de los aspirantes a las presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones locales en el estado.Por Juárez se registraron Adriana Terrazas Porras para la presidencia municipal; para la sindicatura, Ruth Ayala Pérez y Luis Carlos Calleros Moreno; y para las diputaciones locales se inscribieron 18 personas para los 9 distritos con sede en el municipio.En el distrito 02 se registró Demetrio Sotomayor Asiain, Roberto Barraza Jordán y Ricardo Gustavo Tuda Vargas; en el 03, la diputada local Rocío Sáenz Ramírez y Astrid Amanda González Dávila; 04, Farah Aida Kuri y Ana Laura Rentería García; y en el 05, Jazmín Medina Sáenz y Paulina Calderón Márquez.En el distrito local 06 se registró Sergio Vázquez Gutiérrez; 07, Fernando Motta Allen, Leopoldo Soto Pérez y Oscar Luis Acosta García; 08, Yazmín Castañeda Sarmiento y Mireya Porras Armendáriz; 09, Alán Reyes Navarro y Luis Fernando Rodríguez Giner; y 10, Nora Elena Yu Hernández.En el caso del PAN, anoche sesionó en Ciudad Juárez la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal para analizar y diseñar el escenario de alianza electoral propuesta para el PRD y MC, sin que alcanzaran algún acuerdo.Fernando Álvarez Monje, dirigente estatal del PAN, dijo que no podía revelar la propuesta de alianza porque los otros partidos la analizaban, por lo que no había ninguna definición ni convocatoria para los cargos de elección popular.“Todavía no hay una definición, porque no ha vencido el plazo, entiendo que iban a hacer la misma reunión en el PRD y MC para ver si se va o no en coalición, esperamos que se informe a la presidencia del partido la determinación que tomen y mañana estar en condiciones de registrar el convenio de acuerdo o si no cada quien registra a sus precandidatos”, mencionó.Trascendió que la propuesta del PAN consiste en dar mayores espacios al partido MC, particularmente en municipios que gobiernan; mientras que al PRD se le ofrecieron pocas posiciones, pero no se precisaron más detalles.A la sesión asistieron poco más de 30 de los 40 panistas que conforman la Comisión Permanente, entre ellos el gobernador Javier Corral, quien tiene derecho a voz y voto, pero sólo llegó unos minutos, casi al final del encuentro realizado en la sede local del PAN. (Gabriela Minjáres)