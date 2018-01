Chihuahua— El senador Patricio Martínez García se registró ayer como precandidato del PRI a la Presidencia Municipal de Chihuahua, encargo que ya ocupó de 1992 a 1995 y, según expuso, de llegar al puesto, ejercerá la autoridad sin temor y sin esperar caerle bien a todos. “No voy a andar de monedita de oro”, dijo ante los medios.Está por cumplir 70 años y ha ganado todas las elecciones en las que ha competido: diputado federal, alcalde, gobernador y senador. Ahora busca nuevamente encabezar el Ayuntamiento de Chihuahua a 23 años de asumir ese encargo. Hasta el momento no tiene considerado solicitar licencia.“Desde hace tiempo me quedó claro que en una casilla no volvería a ver mi nombre; sin embargo, las circunstancias cambian. La cuestión social va evolucionando y con ella, la política. Pasados los años y cuando en el horizonte se ve el final de esa tarea, me preparo al retiro en la tranquilidad de la familia, de la privacidad”, reflexionó al salir del registro, realizado ante un abarrotado auditorio del PRI municipal.El llamado se lo hicieron “de manera repentina” para aspirar a esa candidatura, relató. “Sé lo arduo de ese trabajo. Pero ya lo dijeron los misioneros cuando llegaron a estas tierras, ‘¡Dios mío! qué calores, qué fríos, qué desvelos, cuántas espinas’, pero si todo esto no existiera y fuera un espacio para tener la más confortable existencia diaria, entonces ¿qué estaríamos dejando para el paraíso que se nos tiene prometido?”Al respecto consideró que deben sumarse las voces de todas las personas inconformes con los baches, con parques abandonados, con basura en las calles y demás. “Lo que sí ofrezco es una cosa: que si me nombran autoridad, voy a ejercer la autoridad con responsabilidad. No voy a andar de monedita de oro quedando bien con los maleantes, ni con los abusones que son flagelo de los vecindarios”.“A esto no vine a paladear miel sobre hojuelas porque en Chihuahua lo que piden es autoridad, con apego a la ley y con justicia, con magnanimidad donde se requiera y ante una circunstancia que así lo amerite”.Adelantó que su visión será hacia la transformación y combatir la inseguridad con educación y cultura, y no con más policías.“Ofrecer las perlas de la Virgen cuando no se tienen elementos son patrañas en las que no voy a caer con mis electores. No vengo a manejar el presupuesto para hacer política. Y pido apoyo, no sólo a quienes han votado por el partido, que ésos lo hacen de oficio, sino a quienes dejaron de votar, reconociendo que tuvieron sus razones para hacerlo, pero que ahora observen estas razones, de mi oferta de trabajo con seriedad y honestidad”, acotó.Martínez fue impulsado por el entonces gobernador Fernando Baeza para la alcaldía en el ’92. Al finalizar, en 1995, fue postulado como diputado federal, encargo que dejó para competir por primera vez en la historia, en una contienda priísta interna para la candidatura gubernamental, dado que el PAN encabezaba el Poder Ejecutivo.La ganó y gobernó hasta 2004, plazo durante el cual logró notoriedad por aspectos polémicos en cuanto a nombramientos en el área de seguridad y procuración de justicia, así como el atentado que sufrió en Palacio de Gobierno y sus controversias públicas con el entonces presidente Ernesto Zedillo, que le ganaron el mote del “gobernador rebelde”.