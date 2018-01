Chihuahua– En los últimos diez años han desaparecido del estado de Chihuahua alrededor de mil 800 personas, de las cuales la mayor parte de esos reportes ocurrieron del año 2016 hacia atrás, informó el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.A cinco días de que entró en vigor a nivel nacional, la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares”, Peniche Espejel declaró que la administración estatal que encabeza Javier Corral, ha asumido la responsabilidad de investigar todos los casos de desaparición de personas pendientes de resolver.“Muchas de las víctimas han sido enterradas en fosas clandestinas donde hemos podido recuperar hasta la fecha alrededor de 100 cuerpos, cuya data corresponde a 2013 y anteriores, precisó.Sobre este fenómeno el titular de la FGE explicó que la desaparición forzada ocurre cuando un agente de gobierno interviene en la desaparición de una o mas personas, aunque también pueden ser agentes externos, no de la autoridad, las que intervienen directamente.Ahí hay una cifra negra generada por el temor de las familias a denunciar -dijo-, nosotros tenemos, según el último análisis realizado del comportamiento de esa cifra, acumulado en los últimos diez años, alrededor de mil 800 casos es una cifra muy similar a la que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).La mayor parte de esos mil 800 casos están a partir del año 2016 hacía atrás, es decir, hay que ser muy claros en este aspecto, nosotros como gobierno actual hemos asumido la responsabilidad de asumir la investigación de todos los casos de desapariciones.Agregó que aun cuando en anteriores administraciones hubo reportes de lugares posibles donde se hicieron inhumaciones clandestinas, no se actuó por lo que ellos como autoridad tuvieron que realizar las tareas de investigación.Tenemos datos que ya se habían manejado en algún momento y que en la anterior administración no investigó, por esas razones es que nosotros estamos trabajando por ejemplo muy consistente en el Valle de Juárez y también en la zona occidente, enfatizó.-¿Cuántos cuerpos de personas reportadas como desaparecidas han recuperado hasta el momento?-, se le cuestionó al fiscal Peniche.“Hemos recuperado más de 100 cuerpos cuya data corresponde a 2013 y anteriores, ahí es donde estamos asumiendo esa responsabilidad, por eso es que se creó la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y estamos alineando nuestra operación a lo que establece la Ley General en la materia”.La “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares” y que dio origen al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas entró en vigor el pasado 16 de enero de 2018 en todo el país. En ella se crea un tipo de delito que prevé una sanción de 25 a 50 años de cárcel.

