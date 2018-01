Chihuahua— La caravana de 16 días que partirá hoy desde Ciudad Juárez será pagada con donaciones de particulares y recursos estatales, comentó el coordinador del gabinete estatal, Gustavo Madero.Se proyecta un presupuesto de 150 mil pesos por cada uno de los cinco camiones que viajarán hasta la Ciudad de México, ya que se trata de un acción austera, por lo que no gastarán en hoteles y para las comidas se pedirá el apoyo de la población en los lugares a los que lleguen, indicó.Madero justificó la caravana a pesar de que serán liberadas peticiones de extradición para que sea detenido César Duarte y las críticas que ha recibido la acción que ha sido señalada como una pérdida de tiempo.Dijo que hay varios puntos que se ven con cierta reserva, como el anuncio de la PGR de lo que hará así de que solamente es por tres órdenes de aprehensión, lo que exonera a Duarte de otros ocho cargos.Indicó que la caravana es para buscar justicia y que no ocurra que solamente se le detenga por unos meses y se le deje libre.Bajo el lema “Súmate en tu ciudad”, la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, pasará en su recorrido de 16 días por 12 de las principales ciudades del país, antes de llegar a la Ciudad de México el cuatro de febrero.La ruta inicia hoy en Ciudad Juárez, pasará por Chihuahua mañana, en Meoqui-Delicias el 22, Camargo-Parral el 23, Parral-Jiménez el 24, Gómez Palacio, Durango, el 25; Torreón el 26, Saltillo-Monterrey el 27, de Zacatecas a Aguascalientes el 28, San Luis Potosí el 29, León Guanajuato el 30 y cierra enero en Tepic, Nayarit el 31.Ya en febrero, estará en Guadalajara el 1, Morelia el 2, Cuernavaca el 3 y en la Ciudad de México el 4 de febrero.Señaló que la información sobre la Caravana se puede consultar en la página www.unidosconvalor.gob.mx que brinda la ruta y las fechas que se incluyen en este recorrido, dentro del cual se respetarán las leyes de tránsito y los límites de velocidad.Madero destacó que la principal fuerza de la Caravana es que se estará apalancando con recursos de los ciudadanos, no de los recursos públicos, por lo que se buscan apoyos privados para reducir al máximo el gasto oficial, además de que se dormirá en estadios, gimnasios y otros lugares proporcionados por apoyadores de la Caravana y que serán utilizados como albergues.En lo que toca a la exigencia por las afectaciones presupuestales para Chihuahua indicó: “Algo de que deberá quedar como resultado es la modificación del pacto federal a mediano plazo, pero a la brevedad la extradición de César Duarte y que se le resarzan los 900 millones de pesos (Hacienda había comprometido otros 120 mdp en enero, además de los 780 mdp que canceló de diciembre) que le corresponden a Chihuahua”, expresó.

