Chihuahua— El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, aceptó con molestia la decisión de no haber sido elegido para ser candidato a alcalde de Chihuahua, y culpó a la dirigencia por consultar a la militancia.Lo anterior, luego de que el senador de la República, Patricio Martínez García, se registrara como precandidato a la Alcaldía de la capital, aun y cuando desde hace más de un año, el legislador priista había mostrado sus intenciones de contender para los comicios de este año.A pesar de esto, aseguró que no sería un estorbo para el partido, y declinará cualquier oferta que le hagan otras fuerzas políticas, como la que se dio con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), según dijo el congresista federal.“He sido invitado desde esta mañana por dos partidos políticos para ser candidato a la presidencia municipal y les he dicho que no, el Partido Verde me invitó, María Ávila es mi amiga, es mi compañera diputada federal, me planteó la oportunidad de ser candidato de esa fórmula política mediante una llamada telefónica y un WhatsApp, que considerara la opción; no está en mi agenda, reitero, yo soy un político profesional”, fueron las palabras de Domínguez Domínguez.A pesar de su postura de continuar en el PRI, sí mostró la inconformidad al ser la tercera vez que el Comité Directivo Estatal rechaza su aspiración para ser presidente municipal.En cuanto a su opinión de quien fuera alcalde de Chihuahua en el periodo de 1992 a 1995, sólo dijo que espera que le vaya bien, que también es su amigo y debe hacer mucho trabajo.“A mí lo que me interesa es que a Chihuahua le vaya bien, que a la ciudadanía le vaya bien. Tenemos un clima de inseguridad severo, tenemos una destrucción de la infraestructura severa, tenemos presidenta municipal más en campaña que en el arte de gobernar”, dijo.