Chihuahua— La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que se investiga al jefe inmediato, así como a los compañeros del oficial ligado con una banda de sicarios y que se encuentra prófugo de la justicia.Anunció también un programa piloto en el que se equipará a 50 elementos con cámaras de solapa, que permitirán medir su desempeño y compararlo con quienes no portan esta indumentaria, con el propósito de evitar conductas irregulares de los oficiales.Gilberto Loya, director de la corporación, dijo que esto es parte de una serie de supervisiones que se harán a los oficiales para evitar que se vean inmiscuidos en actividades delictivas.El pasado miércoles, Óscar Aparicio Avendaño, comisionado Estatal de Seguridad, confirmó la existencia de una orden de aprehensión en contra de Miguel Humberto V. S., agente de la Policía Municipal, asignado al Grupo Beta, por su presunta participación en una banda de sicarios que fue detenida hace una semana.Debido a esto, el director de Seguridad Pública, Gilberto Loya, dijo que se trabaja muy de cerca con las autoridades estatales para dar con el paradero de este elemento y que pueda responder por los hechos a los que se le vincula.Mencionó que esto implica la investigación a sus compañeros, mismos que de ser necesario, la Fiscalía los citará a declarar para así deslindar responsabilidad o fortalecer las acusaciones en contra del agente.Gilberto Loya dijo que la corporación que encabeza trabaja para reforzar la vigilancia a sus elementos en sus horas de servicio y busca ser más riguroso en ello, para evitar que caigan en actos irregulares.De igual modo, dijo que actualmente se cuenta con 20 cámaras de solapa dentro de un plan piloto y se adquirirán otras 50, para medir el desempeño de los elementos y compararlo con aquellos que no disponen de estos dispositivos.Indicó que si los resultados son favorables, se optará por equipar a toda la corporación. Las cámaras de solapa van sujetas al uniforme de los elementos y no pueden ser manipuladas por los agentes y todas sus actividades quedan registradas, incluso permite la geolocalización de los policías.El fiscal General del Estado, César Peniche, al ser cuestionado si existió omisión o retraso de las autoridades para capturar al agente, rechazó tales situaciones.“Aquí en el momento inmediato en que se tuvo conocimiento de la existencia de la participación de este sujeto, inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda.En ese momento se activaron y se recurrió a la autoridad correspondiente, se instruyó a la búsqueda de esta persona en su domicilio y ya para entonces no estaba”, dijo.El nombre del agente, hoy buscado, trascendió la semana pasada tras la detención de 10 presuntos integrantes de una célula criminal en la ciudad de Chihuahua, mismos que lo señalaron como líder del grupo.

