Arrestan a militar acusado de violar a mujer

Chihuahua— Mediante el uso del servicio Uber, un militar identificado como Ricardo Javier L. P. logró abordar a una mujer de 19 años para después violarla.En una rueda de prensa, la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), Wendy Chávez, informó que el militar era chofer de Uber en su tiempo libre.Por medio del sistema de información que brinda la aplicación a sus conductores, fue como el supuesto culpable contactó a la mujer.Los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre, cuando la víctima solicitó un viaje a través de la aplicación y el militar se aprovechó del acceso a la plataforma de transporte privado para acercarse a la mujer que pidió el servicio.Él arribó al punto donde ella se encontraba y le pidió que subiera al vehículo a pesar que no era quien había aceptado la petición del viaje.La mujer indicó que el automóvil que pasaría por ella no coincidía con las especificaciones del coche de Ricardo Javier L. P., sin embargo, el presunto culpable brindó los detalles de la solicitud del servicio, suficiente para ganar su confianza. La engañó, pues dijo que el chofer que inicialmente la llevaría había cancelado su viaje y que la aplicación no se había actualizado, se detalló.Después de convencerla, la mujer abordó el vehículo y el militar la llevó a un predio al norte de la ciudad en el Circuito Universitario, donde la amagó con un cuchillo y la violó.Luego de forcejear con él, la mujer logró escapar y memorizar parte de las placas del vehículo, lo cual ayudó en las investigaciones para dar con el paradero de Ricardo Javier L. P.El presunto responsable es investigado por otros delitos en los que utilizó un modo de operar similar.Las autoridades de la FEM exhortaron a la población a interponer una denuncia en caso de que identifiquen o hayan sido víctimas del imputado.Ricardo Javier L. P. fue detenido en las instalaciones de la Base Militar de la Fuerza Aérea de Chihuahua el pasado martes por elementos ministeriales.El presunto responsable fue trasladado al penal Aquiles Serdán. El día posterior a la detención fue presentado ante un juez de Control donde se le formuló una imputación por el delito de violación agravada en perjuicio de la mujer de 19 años.

