El arresto y extradición del exmandatario estatal, César Duarte Jáquez, no resolverá el problema de corrupción e impunidad del que adolece Chihuahua, mientras el gobernador Javier Corral Jurado no investigue y sancione también a los empresarios que se enriquecieron con los malos manejos de los recursos públicos, consideró Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana.Este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentará tres solicitudes formales de extradición en contra el exgobernador César Duarte, de un total de 11 requeridas tanto por autoridades locales como federales.En tanto, Corral Jurado convocó a la población a participar en una caravana que arranca el sábado de Juárez a la Ciudad de México, para exigir que la PGR solicite la extradición de su antecesor, quien desde hace 10 meses ha acumulado 12 órdenes de aprehensión.César Duarte es un chivo expiatorio, va a negociar su captura, el ámbito de su acusación penal, su sentencia.“En ese sentido puede haber muchos Duartes detenidos, pero sigue la impunidad porque no se están tocando los miles de millones que han sido lavados a través de la deuda pública de Chihuahua, ni los que han sido invertidos por la delincuencia organizada a través de licitaciones públicas”, dijo el también investigador “senior” de la Universidad de Columbia en New York.Atacar la corrupción de raíz e institucionalizar su combate mediante la creación de una Ley de Participación Ciudadana con un capítulo dedicado a auditorías ciudadanas que se metan a investigar el financiamiento de las campañas electorales, licitaciones públicas, auditar la deuda pública, eso es atacar la mafia de Estado que tiene México, propone Buscaglia.“Atacar a las mafias de Estado, que involucra a las redes criminales de Estado y las redes criminales privadas que han estado violando a la población con el lavado de dinero a través de la deuda pública y licitaciones de obra pública. Ese sería el primer paso junto con la captura de César Duarte”, consideró.

