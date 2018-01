Chihuahua— Al salir de una reunión a puerta cerrada encabezada por el gobernador Javier Corral Jurado, donde diversos funcionarios de primer nivel hicieron un balance del último año del trabajo desarrollado por la actual administración estatal, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) César Augusto Peniche reconoció que “el tema de las ejecuciones no está resuelto”.El fiscal fue cuestionado ayer por las más de mil ejecuciones registradas en Juárez y a los pocos minutos del ataque perpetrado en la colonia Popular en la ciudad de Chihuahua, donde tres hombres fueron asesinados.“Habría que revisar las cifras especialmente en Ciudad Juárez para conocer la temporalidad y ubicar en qué momento se da el grueso de homicidios en la frontera.Desde luego el tema de las ejecuciones no está resuelto y esto porque tampoco está resuelto el tema de la droga.Qué bueno que sea tocado el tema de los homicidios y se ha puesto atención a nivel nacional, porque reiteramos nosotros, tiene que verse la mano de la Federación, tiene que participar en estos trabajos porque el tema de las armas, de la delincuencia organizada, de la droga corresponde a ellos”, dijo Peniche.¿Se sienten solos como Fiscalía?, se le preguntó.“No solos, nosotros sabemos que tenemos el acompañamiento de la gente, de la sociedad. La gente en general es crítica, está exigiendo y nosotros estamos actuando en consecuencia, pero también sabemos que tenemos el respaldo y la Federación tendrá que hacer su parte, si no será la historia la que juzgue”, manifestó.César Peniche dijo que el número de carpetas de investigación en delincuencia organizada ha bajado drásticamente y eso trae como consecuencia que los grupos criminales no estén siendo debidamente perseguidos.

