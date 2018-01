Reprueban número de asesinatos en el estado

En todo el país no hay una crisis internacional humanitaria como la que existe en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, consideró Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana.“No hay una crisis internacional humanitaria como la que existe en Chihuahua y su zona fronteriza donde una gran proporción de la población civil no encuentra refugio ante una situación de violencia entre bandos criminales y el Estado y el Estado conformado por grupos criminales”, agregó.Ayer el experto en temas de seguridad y delincuencia organizada reprobó la comisión de mil asesinatos durante la actual administración estatal y los más de 13 mil crímenes en una sola década.El de Javier Corral, es un gobierno que por sus acciones y omisiones se transformó de facto en un títere de la delincuencia organizada, consideró Buscaglia.El catedrático expuso que aunque la actual administración estatal no es un gobierno mafioso ni delincuencial, como el de (César) Duarte, “no intenta llegar a pactos mafiosos, ni tampoco controla los territorios, entonces está en el peor de los escenarios porque tiene un gobierno que es un idiota útil de la delincuencia organizada”.Por eso los homicidios aumentaron, como en Ciudad Juárez, agregó.Los asesinatos se incrementan porque el gobierno de Javier Corral ni intenta pactar con la delincuencia organizada, ni establece las mínimas instituciones para controlar a la delincuencia organizada desde el punto de vista patrimonial, que es el único nivel de control que se necesita.“Yo pongo en mis tuits que el gobierno de Corral es el hazmerreír de la delincuencia organizada y Chihuahua se ha trasformado en un parque de diversiones donde un gobierno mafioso como el de Duarte era más fuerte que el de (Javier) Corral, quien no aplica ninguna medida porque le cuesta políticamente a los aliados del gobernador”, planteó.Buscaglia dijo que en el 2016 el ahora gobernador lo consultó y él le habló de sus propuestas más viables para mantener seguro al estado de Chihuahua.“Medidas como establecer auditorías patrimoniales de campañas y precampañas políticas, auditorías de las redes de la sociedad civil, auditorías fiscales independientes de un auditor autónomo, que no lo tiene Chihuahua, auditorías judiciales por parte de un Poder Judicial que ahora mismo no es ni independiente ni autónomo en el estado”, le explicó en su momento el consultor.También propuso que la sociedad civil a través de nuevas figuras pueda auditar la deuda pública.“Las marchitas sin propuestas y caravanas que paralizan al país, esas que le gustan a Corral, sin una propuesta antimafia no sirve de nada. Y los que sufren son los mismos, los que sufrieron por la violencia, las víctimas”, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.