Chihuahua— Un policía municipal, identificado por las corporaciones como Miguel Humberto V. S., y presunto integrante de una banda de sicarios, logró darse a la fuga tras la ejecución tardía de una orden de aprehensión por parte de las autoridades estatales.El presunto vínculo del agente con la banda de sicarios a la que se le atribuyen al menos 30 homicidios en la ciudad de Chihuahua, fue del conocimiento de la Fiscalía desde el pasado jueves 11 de enero, cuando se logró la captura de una decena de presuntos criminales.Fueron ellos quienes reportaron a la autoridad, la supuesta participación de un policía municipal, informó en un comunicado la Comisión Estatal de Seguridad (CES).Sin embargo, ayer que se ejecutó la orden de aprehensión, el agente municipal ya se había dado a la fuga, hecho que fue confirmado por Óscar Aparicio Avendaño, comisionado estatal de seguridad.El responsable de la seguridad en el estado dijo que este elemento no estaba plenamente identificado y que al momento en que se dio cuenta de la detención de la banda de sicarios huyó y desde entonces no se ha presentado a sus funciones dentro de la Policía Municipal.Agregó que a través de las páginas de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la CES y medios de comunicación se publicará la foto del presunto delincuente, en espera de que esto permita su rápida localización.Indicó que durante la detención de esas 10 personas se aseguraron armas largas y cortas, granadas de fragmentación y vehículos, y de acuerdo al trabajo forense, se estableció que el armamento se utilizó en por lo menos 30 homicidios en esta ciudad.Agregó que no se trata de una falla de la Policía, sino de una persona, y dijo que la corporación ha trabajado en la depuración para que estén sólo los que tienen el compromiso de servir y proteger a la población.Gilberto Loya, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que este elemento deberá ser castigado y no habrá ninguna tolerancia ni consideración por sus años de servicio en la corporación.Indica que no habrá impunidad, destacó que se ha trabajado a profundidad en la dignificación del policía, con el mejoramiento de las herramientas de trabajo, pero que hay personas que no están comprometidas ni con la institución ni con su trabajo.El oficial fugitivo fue galardonado por la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), por sus labores de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, esto durante agosto del 2016.Según información periodística, Miguel Humberto V. S. recibió el reconocimiento de los comerciantes por su buen desempeño como integrante del Grupo Beta.No es la única ocasión que su nombre aparece en publicaciones periodísticas, pues en mayo del 2017, durante un operativo en el que se logró la detención de un líder criminal en la colonia Cerro Grande, se localizó en el domicilio un uniforme de la Policía Municipal, además de una credencial de seguridad privada con el nombre del hoy buscado.Este agente ingresó a la corporación el 15 de julio del 2014 y fue sometido a exámenes de control y confianza en el 2015, mismos que aprobó.Gilberto Loya, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que los elementos que presentaron el examen de control y confianza durante el 2015, tendrán que presentarlo de nueva cuenta este año y que la Fiscalía General del Estado, será la que se encargue de programar las fechas.

